Tras 30 años en Televisa y debut en TV Azteca, conductor se vuelve mujer y queda fuera de 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien en diciembre cumplió 30 años en las filas de Televisa y que lleva desde 2019 sin hacer ninguna telenovela, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este viernes 10 de marzo dejó la conducción del programa Hoy. Se trata de Arath de la Torre, quien se volvió famoso tras actuar en melodramas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Alebrijes y rebujos, Una familia con suerte y Porque el amor manda, por mencionar algunos.

Sin embargo, el último que realizó fue hace 4 años y se trató de Juntos el corazón nunca se equivoca. Durante los últimos años el originario de Cancún, Quintana Roo, ha preferido enfocarse en hacer series y programas de comedia como Simón Dice, la nueva temporada de El privilegio de mandar y más recientemente Dr. Cándido Pérez, la cual presuntamente fue un fracaso y quedó cancelada debido a bajos niveles de rating.

Durante el pasado 2020 surgió el rumor de que De la Torre ya no contaba con contrato de exclusividad en el Canal de Las Estrellas pues realizó su debut en TV Azteca apareciendo como invitado del programa La Resolana junto a 'El Capi' Pérez. Sin embargo, hace unas semanas el propio presentador de 47 años confirmó que seguía siendo exclusivo de Televisa y agradeció a sus jefes por esta gran oportunidad.

Desde hace varios meses el esposo de la actriz Susy Lu ha enfrentado la tarea de interpretar al personaje de 'Ema Encerado', parodia de Ema Pulido, para varias secciones del matutino de Las Estrellas y de hecho ayer jueves otra vez se volvió mujer para dar vida a la 'Jueza de Hierro' en el reality Quinceañoras de Hoy. Arath apareció irreconocible ante las cámaras al vestirse con ropa femenina, ponerse implantes, tacones, maquillaje y hasta peluca pelirroja.

Sin embargo, la mañana de este viernes 10 de marzo el presentador ya no acudió a trabajar al matutino competencia de VLA y esto despertó toda la preocupación de los televidentes. Del elenco original de Hoy quienes aparecieron a cuadro fueron Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Galilea Montijo, Tania Rincón y Paul Stanley. Hasta este momento De la Torre no ha compartido los motivos de su ausencia en la emisión.

Cabe resaltar que en una reciente entrevista en el programa De noche todo pasa, conducido por Yordi Rosado, Arath confesó que deseaba retirarse del medio pronto para emprender un negocio pero lo único que lo detenía era la falta de capital: "Si me he planteado retirarme pronto de la carrera y… no sé, tengo ganas de poner un restaurante a la orilla de la playa", dijo el actor.

