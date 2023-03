Tras retiro de Televisa y unirse a 'VLA', villana vuelve a 'Hoy' divorciada y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien cuenta con 23 años de experiencia en Televisa y que ya realizó su debut en Venga la Alegría, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy. Se trata de la querida Marlene Favela, quien este 2023 retornó al Canal de Las Estrellas para dar vida a la villana del recién estrenado melodrama El amor invencible.

La intérprete originaria del estado de Durango debutó en la empresa de San Ángel desde 1999 actuando en la novela Por tu amor y luego le siguieron otras como Infierno en el paraíso, Mujeres engañadas, La casa en la playa, Entre el amor y el odio, Rubí, Contra viento y marea y Amor sin maquillaje. Sin embargo, Marlene también tuvo la oportunidad de probar suerte en la competencia ya que no contaba con contrato de exclusividad.

En Telemundo realizó las series El Zorro: la espada y la rosa, Los herederos Del Monte, Corazón apasionado y El Señor de los Cielos, mientras que en la pantalla de TV Azteca apareció dando una entrevista exclusiva al matutino VLA. Durante la pandemia la intérprete de 45 años se divorció de George Seely, padre de su hija Bella, luego de menos de 3 años casada y es que según se dice, el australiano tuvo serios problemas con la justicia y ella prefirió separarse.

Marlene debutó en 'VLA'

Tras haber realizado su última telenovela La Desalmada en 2021 y el año pasado regresar a Telemundo como concursante del reality TopChef VIP, este año Favela regresó por todo lo alto a Televisa siendo parte del reparto de El Amor Invencible. En una reciente declaración que hizo con el programa Hoy, la duranguense aseguró que su personaje como antagonista 'Columba Villareal' está siendo el más destacado de toda la trama:

Mi personaje es maravilloso, la historia es la columna vertebral de una historia y seguro se van a enojar mis compañeros pero estoy segura de que mi personaje es el personaje de la novela.

Entre otros temas, Marlene también fijó su postura sobre las opiniones a cuerpos ajenos: "No tenemos que juzgar a nadie, todos somos distintos, todos somos personas bellas, lo importante es el amor propio, amarnos como somos y no juzgar a los demás, hay que preocuparnos más de qué tenemos aquí (en el corazón)", dijo contundente. Asimismo la actriz platicó cuál es la razón por la que ella no piensa someterse a ninguna cirugía ni arreglitos estéticos:

Me emocionan mis cicatrices, mis arrugas, por eso no voy a usar Botox, por eso no me voy a inyectar nada en mi cara, porque me amo y me respeto", expresó.

