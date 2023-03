¿Venganza? Will Smith reacciona al especial de Chris Rock; lo deja "avergonzado y herido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo unas horas de llevarse a cabo la 95 entrega de los Premios Oscar 2023, todo se ha remontado al evento del año pasado donde el actor Will Smith se llevó la presea dorada en la categoría de Mejor Actor por su participación en la cinta Rey Richard; no obstante, este premio no es lo que llama la atención, sino el golpe que le dio al comediante Chris Rock cuando éste conducía la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, situación que como era de esperarse, el también actor ha abordado en sus presentaciones de stand up y sobre todo, en la que la plataforma de streaming Netflix recién estrenó.

El pasado sábado 4 de marzo llevó a la plataforma el especial Chris Rock: Indignación selectiva, un show de stand up donde el actor de Son como niños o Todos odian a Chris remarcó que solo había visto la cinta Emancipación, protagonizada por Smith, para ver cómo era azotado, algo que claramente hacía referencia al golpe que recibió luego de haber una broma sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, esposa del ganador del premio de la Academia.

Actualmente, este especial ha dado de qué hablar pero no por el público, sino por el mismo Will Smith ya que una fuente cercana ha referido que, aunque el actor no ha visto el proyecto de Netflix, pidió a su equipo de trabajo hacerlo y trasmitirle todo lo que decía, algo que consideró poco ético ya que se estrenó a días de los Oscar 2023 y que aseguran, buscaba desprestigiarlo más, dejándolo "avergonzado y herido".

"Will está avergonzado y herido por lo que Chris dijo sobre él y su familia en su especial de Netflix. Él no lo vio, pero hizo que la gente le dijera lo que dijo Chris. Will y Jada han visto comentarios al respecto", reveló la fuente.

En el marco en que se estrenó este proyecto, Chris Rock insistió en que si bien hubo una disculpa momentos después del golpe y tras ello un comunicado difundido en redes, Will Smith jamás se acercó a él para pedirle una disculpa en privado, lo que hubiera estado mejor ya que ambos eran amigos. Ahora, esta misma fuente insiste en que el protagonista de Soy Leyenda, Hombres de Negro o El príncipe del rap sí se disculpó y por ello, Rock debería dejar pasar este asunto.

Por todo este evento, a decir de la fuente, para Will Smith el lanzamiento de Netflix sobre este especial de Chris Rock a dos semanas de los Oscar 2023 es solo un movimiento "desagradable" pero no se ha dicho si habrá represalias al respecto. En tanto, mientras todo se detalla para la ceremonia más esperada del séptimo arte, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas ha insistido en que ya se cuenta con un "equipo de crisis" a modo de evitar que situaciones como la del 2022 sucedan otra vez.

"Hemos ejecutado muchos escenarios. Por lo tanto, esperamos estar preparados para cualquier cosa que no podamos anticipar en este momento, pero que estamos planeando en caso de que suceda".

