"Ves como sí te está gustando": Acusan a Siddartha, pareja de Yuya, por abuso

Ciudad de México.- El pasado miércoles 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que féminas de todo el país y el mundo salieron a las calles a manifestarse por más seguridad, al tiempo de exigir justicia por las cientos de desaparecidas y sobre todo, aquellas que han sido víctimas de abuso, tanto físico como psicológico y sexual; este último incluso se denuncia en este día con la colocación de carteles donde se exhibe al agresor el busca de justicia, lo que le acaba de suceder al músico Siddartha.

Jorge Siddhartha González Ibarra, exintegrante de la agrupación Zoé y actual pareja de la creadora de contenido y empresaria Yuya, se colocó en los primeros parámetros de tendencia el pasado miércoles; sin embargo, internautas llegaron a pensar que el motivo era por algo relacionado con su carrera y no por una denuncia en su contra. Una denunciante anónima aseguró que en 2018 éste la violento y ahora había decidido a romper el silencio.

Foto: Instagram

La mujer de quien no se conoce su ubicación y tampoco nombre de pila, pido ayuda a una de las cuentas en redes dedicada a difundir los casos de aquellas que han sido ablusadas, por lo que narró que el intérprete de Labios rotos, Luna o Ser parte, la había llevado a la cama; sin embargo, cuando ella le pidió detenerse porque ya no estaba segura de querer seguir con el encuentro consensuado, éste se opuso y siguió.

"Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘Ves como si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida".