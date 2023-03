(VIDEO) Laura Bozzo baila canción de Shakira y la destrozan: "Le están haciendo un exorcismo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que las redes sociales se crearon, los usuarios de Internet gozan de participar en retos, mejor conocidos como 'challenge', en los que deben hacer cosas cuestionables como comer una cucharada de canela, vaciarse una cubeta de hielo o, en el mejor de los casos, bailar la canción de moda. Éste último punto ha sido aprovechado por diversos artistas para posicionar sus canciones y, que de esta manera, se vuelvan las más populares del momento.

Como muchos sabrán, Shakira ha llenado de música a sus fanáticos durante los últimos meses, hecho que la colombiana ha aprovechado para retar a sus seguidores a seguir sus elaboradas y coquetas coreografías. Esto se vio cuando lanzó Te felicito, Mussic Sessions #53 y actualmente con el nuevo tema que lanzó en colaboración con su compatriota, Karol G: TQG, por lo que no resultó extraño que incluso famosos se unieran a esta tendencia.

Entre la lista de celebridades que decidieron imitar los movimientos de Shakira, se encuentra Laura Bozzo, quien a través de TikTok compartió sus mejores pasos, incluso se le ve arrojar su cabello hacia delante, tal y como se puede ver a Karol G haciéndolo. Como era de esperarse, diversos usuarios de Internet comenzaron a burlarse de la conductora de Laura en América a quien señalaron, probablemente le estarían haciendo un "exorcismo".

Entre las quejas se pueden leer comentarios como: "¿Qué mal le hice a la vida como para que TikTok me pusiera el trend de 'TQG' que hizo Laura Bozzo?", "¿Cómo borro la imagen de Laura Bozzo bailando 'TQG' en mi cabeza?", "Laura Bozzo se parece a 'Lord Voldemort' Nunca pensé que escribiría algo así". Aunque no todas las personas se molestaron por la actuación de la conductora, ya que hubo a quienes le gustó su actuación: "Me encantan los TikTok de Laura Bozzo me dan mil años de vida".

Laura Bozzo saltó a la fama internacional tras conducir el programa Laura en América, años después viajó a México donde ha sido protagonista de diversas polémicas; sin embargo, tras su participación en la segunda edición de La Casa de los Famosos, la conductora se ganó el afecto del público nuevamente, al grado en el que obtuvo trabajo en Imagen TV, donde actualmente conduce un show.

Fuentes: Tribuna