Alessandra Rosaldo 'para' concierto y le reclama a sus fans por pedirle una canción; los estremeció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez que un artista da un concierto, suele seguir un programa con algunas canciones que tanto él como sus músicos tenían preparados para el magno evento; sin embargo, hay ocasiones en las que se salen de lo planeado debido a que el público pide algún tema en específico, esto puede ser o no del agrado del cantante en cuestión, y en raros casos, el famoso suele manifestar su descontento por la petición.

Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, tal fue el caso viral con Belinda, quien explotó contra su audiencia cuando incesantemente le pedían que interpretara el tema Sapito, de la telenovela Cómplices al rescate; pero la exprometida de Christian Nodal no es la única que sufre por esta situación, ya que, en días recientes se viralizó el video en donde Alessandra Rosaldo, integrante de Sentidos Opuestos, cantó a regañadientes la icónica canción de Toy Story 2, Cuando alguien me amaba.

Todo ocurrió durante la gira de Sentidos Opuestos, cuando la esposa de Eugenio Derbez se unió al maestro Chacho Gaytán, en el escenario, momento que aprovechó para reclamarle a sus seguidores sobre su insistencia en redes sociales porque ella volviera a interpretar la canción de la infancia de muchos, dejando en claro que no era su deseo hacerlo: "Él quería cantar una canción y yo no quería", comenzó la famosa.

Como algunos recordarán, en días recientes Alessandra Rosaldo se viralizó en TikTok al cantar el mencionado tema junto a Chacho, en aquel momento, la famosa reveló que se le complicaba cantar el tema debido al nivel de dificultad de la misma, lo que ella no esperaba al publicar este clip era que los amantes de la nostalgia lo replicaron miles de veces e incluso comentaron que deseaban escucharla cantando la canción nuevamente.

Alessandra Rosaldo regaña a sus fans

Este hecho fue retomado por Ale, quien le reclamó a sus fans: "Subimos un videíto ahí (en TikTok) de esta canción y se convirtió en una cosa viral que tiene más de 3 mil comentarios y todos los comentarios me dejaron sola. Ósea todos apoyaron al maestro con que teníamos que cantarla. Me dejaron sin argumentos, la verdad que no estaba planeado cantar esta canción, pero me sentí muy presionada por ustedes, apenas la ensayamos, vamos a ver qué sale".

Como era de esperarse, el video de este especial momento también fue compartido en TikTok, donde los comentarios no se hicieron esperar: "Fue una gran decisión", "Ale tiene una voz hermosa", "Gracias Alessandra por hacerme llorar", "De las canciones que hacen recordad mi infancia y me hacen llorar", "Si eres la Jessi con la voz más hermosa", "A mi mamá le encantaba esta canción... te extraño mucho má".

Fuentes: Tribuna