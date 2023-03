Angelique Boyer hace lo impensable en set de Televisa; Sebastián Rulli no se contiene y reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que recién se estrenó, El amor invencible, ha logrado convertirse en una de las telenovelas más queridas de Televisa y aunque el equipo de trabajo siempre ha procurado mantener una excelente actitud esto no se ha podido mantener diariamente, hecho que fue señalado por la propia Angelique Boyer en su última publicación en Instagram, donde reveló que llegó a hacer lo impensable para mantener la moral alta de todos, aunque esto provocó una reacción de su pareja, Sebastián Rulli.

En el video que la actriz de éxitos como Tres veces Ana, Vencer el pasado, Amar a muerte y Teresa, compartió a través de la red social de la cámara multicolor, se puede apreciar que ella, junto con el resto de trabajadores e incluso algunos extra, se pusieron a bailar el tema de Laura León, Suavecito, Suavecito. En el clip de menos de 1 minuto, se puede apreciar que Angelique hizo uso de sus mejores pasos de baile y hasta se entiende que cambió de pareja en diversas ocasiones.

'El amor invencible' es una de las novelas favoritas del público

La celebridad relató que volver a ver este clip le causó gran conmoción, porque aquel día en específico el equipo no se encontraba en su mejor momento, por lo que decidió alegrar a todos con sus mejores pasos de baile, lo que rápidamente cambió la vibra del lugar: "No siempre tenemos la energía en modo positivo... como aquel viernes que vi a mis compañeros cansados y quise llegar al set a sumar energía positiva. Ese día lo logré y trato de hacerlo cada día".

Angelique relató que si bien, ese día pudo cambiar la energía de su lugar de trabajo, la realidad es que no siempre puede hacerlo, aún así, hizo hincapié en lo agradecida que se sentía de ese momento especial con sus compañeros de equipo: "No siempre lo logro, pero sí aprendo. También me conmueve quedarme con este recuerdo con esas personas que bailaron conmigo y me los llevo en el corazón".

Angelique Boyer baila con miembros del set de 'Un amor invensible'

La exactriz de Rebelde concluyó su mensaje agradeciendo a todas las personas que aceptaron pasar a bailar con ella e incluso resaltó a aquellos que poseían un talento especial para el baile y es que, en el clip se puede ver que no solo es Boyer quien goza de esto, ya que, los hombres que pasaron a danzar con ella sabían dar unas vueltas tremendas, hecho que hizo que la famosa mostrara una de sus sonrisas más grandes.

Como era de esperarse, Sebastián Rulli no dejó de reaccionar ante el video de su adorada novia, a quien no dejó de halagar por la buena vibra que emite a los lugares a los que asiste: "Eres pura luz, amor y alegría. Eso recibes y mereces recibir siempre", declaró el famoso quien por sus palabras se llevó alrededor de cuatro mil 865 me gusta y varios mensajes de los fanáticos de su relación con la histrionista.

Fuentes: Tribuna