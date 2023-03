Demi Moore reaparece en Instagram y manda mensaje tras rumores de su mudanza con Bruce Willis

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 8 de marzo, trascendió el rumor de que la actriz de producciones como Ghost: La sombra del amor y Los Ángeles de Charlie: Al límite, Demi Moore, se habría mudado con su exesposo, Bruce Willis, quien el año pasado se retiró de la farándula debido a una terrible enfermedad de la que poco se dijo en un inicio, ahora se sabe que se trata de demencia frontotemporal.

De acuerdo con declaraciones de un comunicado emitido por la familia del actor de Mi encuentro conmigo mismo y 12 monos, su condición ha ido progresando, por lo que Demi se habría unido mucho más a la familia de su exmarido y es que, como algunos sabrán, la pareja de actores estuvo casada hace más de 20 años, pero en algún momento decidieron separarse, aunque siempre mantuvieron buenos términos e incluso solían convivir frecuentemente, al grado en el que pasaban la Navidad juntos.

Es por este motivo que no muchas personas se extrañaron, cuando una supuesta fuente cercana a la familia Willis reveló para el medio Radar Online, que Moore se habría mudado con Bruce y su esposa Emma Heming con la finalidad de apoyar al actor hasta su último día de vida: "Demi se mudó y no se irá hasta el final", señaló el informante. Esta noticia se viralizó rápidamente y no tardó en llegar a la actual pareja del actor de Duro de Matar, quien reaccionó en sus historias de Instagram donde compartió una captura y a la que anexó el texto: "Cortemos esto de raíz. Esto es tan tonto. Por favor, paren".

Tras ello, Emma se ha mantenido en silencio con lo relacionado a la supuesta mudanza de Demi, al igual que la histrionista, quien recién este sábado 11 de marzo compartió una fotografía en la que lucía un vestido sin mangas, color negro, con toques plateados y cobre. La actriz confirmó que asistiría a la pre-fiesta de los Oscar, evento que se festejará para el próximo domingo, 11 de marzo: "¡Diciendo sí a una noche fuera! Fiesta pre-Oscars de CAA".

Si bien, Demi Moore no se mudó directamente con los Willis, lo cierto es que la actriz mantiene una excelente relación con Emma, incluso la actriz fue una de las invitadas más íntimas y especiales en la boda que el actor de El Protegido organizó en un playa. Entre otras cosas, la expareja también dio de qué hablar cuando la histrionista aisló junto con Bruce y su esposa durante la pandemia por Covid-19.

Aunque los medios siempre han intentado buscar un ápice de enemistad entre Emma y Demi, lo cierto es que ambas son grandes amigas, hecho que Moore se ha encargado de resaltar en cada una de las entrevistas en donde le tocan el tema, en las que asegurar que se considera afortunada por tener a una amiga como Heming. A su vez, Bruce siempre procuró llevarse bien con las parejas de la famosa, siendo que se le llegó a ver en diversas ocasiones junto a Ashton Kutcher.

Fuentes: Tribuna