"Gato muerto de hambre": Frida Sofía se le va con todo Luis Enrique Guzmán por 'robo' a Silvia Pinal

Ciudad de México.- Luego de que Luis Enrique Guzmán fuera señalado de orquestar un robo a casa de su madre Silvia Pinal junto a su pareja Mayela Laguna, Frida Sofía arremete contra él y explota en redes sociales. Como se recordará, se filtró un audio en el que presuntamente Mayela narra cómo ella y Luis Enrique, acompañados de un amigo, se robaron varios objetos de valor de la casa de la primera actriz.

Luis Enrique negó tajantemente esta información a través de un comunicado, sin embargo, su esposa admitió que los audios eran reales, pero sacados de contexto, negando haber robado algo. Y ahora, luego de distanciarse de la familia, su sobrina Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, utilizó las redes sociales para referirse a las personas que se dedican a robar. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen que muestra un par de sandalias con dos santos, acompañados de la frase:

Pero esto no fue todo, pues además de colocar de fondo la canción La Plaga interpretada por su famosa madre, Frida agregó el siguiente mensaje: "Para las ratas de dos patas... #todosepaga". Como se recordará, Frida no mantiene una buena relación con su familia materna luego de su pleito con su madre. Posteriormente, las cosas se complicaron tras denunciar que su abuelo, Enrique Guzmán, presuntamente abusó de ella cuando era una niña, hecho que molestó tanto a Alejandra como a Luis Enrique, y desde entonces, no existe comunicación entre la joven y ellos.

A pesar de que la cantante ha manifestado en distintas ocasiones su interés por reconciliarse con su única hija, todo indica que la influencer no tiene ninguna intención de volver a convivir con la familia Guzmán. A su vez, en el programa De Primera Mano, se difundieron las declaraciones donde Frida despotrica en contra de su tío y su actual pareja tras enterarse de la polémica noticia: "Literal es tu mamá... ¿cómo le vas a hacer eso a tu propia madre?, pero pues no tiene mad..., ¡qué asco!", señaló.

"Yo siempre le dije ¡Leech Enrique', leech en inglés es sanguijuela, le queda perfecto ¿no?, o el nini, que también, no sé ¿cuál le va mejor?", manifestó la joven. Y añadió: "Naquela y 'Leech' Enrique, así como tomaron sus clasecitas de cómo fundir el oro y la plata, ¿por qué no tomas clasecitas pues de español nada más?, digo yo, ¡qué desgraciadamente!, neta es que por eso me alejé, no quiero... no guácala, yo no soy parte de eso".

Por otro lado, aseguró que con esto se confirma la imagen que siempre tuvo de su tío: "Él es la definición perfecta de un pin... gato, es un pin... gato muerto de hambre, cul... y pen... aparte, no es una muy buena combinación". Recordando las declaraciones de Alejandra sobre el apoyo incondicional de su hermano cuando estuvo enferma, la influencer sostuvo: "y también mi mamá siempre dice: 'es que Frida nunca estuvo en el hospital', a parte de que sí estuve, y al mismo tiempo me tuve que graduar".

"O sea primera vez tuve que escogerme a mí antes que sus cuidados, y pues obviamente este pen... bueno para nada pues ahí se la vivía en el hospital porque no tenía adónde ir a fuc... dormirse, o sea, ¿de qué me hablas de que estaba ahí para cuidarte?, por favor. Le robaba la computadora, todo, todo, es una rata asquerosa". Frida tampoco se quedó callada sobre la esposa de Luis Enrique, aprovechando para mandarle un mensaje a Mayela Laguna.

Asimismo, Frida Sofía se lanzó en contra de Mayela Laguna, y no perdió la oportunidad de enviarle un contundente mensaje a la madre de su primo menor: "Gracias a Dios y por su propio bien no conozco a esa pin... gata asquerosa, porque te lo juro que se me cruza y yo no sé que voy a hacer, no sé que pasa conmigo. Todavía la estup... desgraciada 'ay, sí, ja, ja, ja, como película estaba súper bien ti,ti tii' Mal... tú no vas a escuchar ti, ti, ti, si te me pones enfrente", dijo.

Finalmente, la joven continuó destroza contra Luis Enrique y comentó: "Y lo más triste es que no le basta con la herencia de Alejandra para su hijo, no le basta con que ya lo hayan mantenido toda su ma... irrelevante vida, no le basta con venir a jod... a todo el mundo, o sea, de verdad ¿qué más quiere?, no entiendo, o sea, por más que robes y eso, jamás vas a disfrutar lo que es el lujo, porque eres un gato, porque aunque vengas de Silvia Pinal eres un naco, gato asqueroso, y aquí es donde la clase no se define por donde vienes, sino por como actúas y como neta eres, o sea, que asco de ser es este cab...", finalizó.

