¿Murió Ignacio López Tarso? Estremece trágica noticia sobre el actor de Televisa; temen lo peor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras reportarse la hospitalización del primer actor de Televisa Ignacio López Tarso, el histrión se vuelve tendencia en redes sociales y fanáticos temen lo peor. Como se recordará, López Tarso ingresado a un hospital desde el pasado viernes 3 de marzo por una neumonía y por problemas intestinales ya que presentó una obstrucción. La tarde del 7 de marzo, su hijo Juan Ignacio Aranda rompió el silencio y aclaró que su papá ya estaba mejorando, sin embargo, la situación habría empeorado.

Aunque en ese momento compartió que esperaba que fuera dado de alta pronto, varios medios están reportando una terrible noticia este sábado 11 de marzo. Pese a que algunos usuarios especulan sobre la posibilidad de que haya fallecido, esto sería falso, pero sí lo reportan muy delicado de salud. El usuario @raulgtzoficial publicó en Twitter: "Me están reportando, GRAVÍSIMO a Don Ignacio Lopez Tarso, una falla pulmonar y renal (la más grave) tienen pendiente al cuerpo médico oremos por su salud", escribió.

Poco después, su hijo Juan Ignacio Aranda confirmó que la salud del protagonista de la reconcida película Macario de los años 60 sigue delicada. El hijo del primer actor, comentó que por ahora su padre está "dando la batalla" contra la neumonía que padece. Por medio de un mensaje que compartió a los medios, informó que Ignacio López Tarso ya no puede comer y sigue en terapia intermedia.

"Don Ignacio López Tarso, mi padre, está dando la batalla contra una neumonía grave. Su estado de salud en general es delicado. Sigue en terapia intermedia", explicó, encendiendo alarmas, pues admitió que ya no es solo la neumonía la que lo aqueja, sino que también tendría insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar: "Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm", sostuvo.

El hijo del actor de 98 años agradeció la gran labor que han hecho doctores y enfermeras para cuidar la salud de su padre, señalando que todos en la familias se turnan para cuidarlo: "Mi familia me releva. Viene mi hija de San Cristóbal. Están los nietos y sobrinos de Barcelona y Canadá. Estamos aquí con él. Toda su familia. Turnándonos para entrar a verlo. Ojalá se restablezca. Ojalá nos dé una sorpresa. Es muy fuerte. Siempre ha sido extraordinariamente fuerte", comentó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el histrión de telenovelas como Esmeralda y La casa en la playa tiene problemas de salud. Y aunque se había logrado recuperar, el pronóstico no pinta muy alentador en esta ocasión, pero su familia mantiene la esperanza de que pueda salir adelante, pues hasta hace unas semanas insistía en que quería seguir trabajando pese a que productores ya no lo contrataban por su edad.

Fuente: Tribuna