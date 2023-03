Siddhartha reacciona tras acusación pública de abuso: "Manifiesto mi solidaridad con las mujeres"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 10 de marzo, el cantante Siddhartha fue acusado públicamente de abuso sexual en contra de una joven. La acusación fue realizada a través de un tendedero feminista y luego de ello escaló a redes sociales, donde la noticia se viralizó. Si bien, en primera instancia, la pareja de Yuya se mantuvo en silencio, no fue sino hasta la tarde de este sábado, 11 del mismo mes, cuando emitió su postura ante lo ocurrido.

Como ya es costumbre en la comunidad artística, el intérprete de temas como Labios rotos, Luna, Azul, Nada y Soñé emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter donde aseguró que él no había cometido delito de abuso y recalcó su apoyo a las víctimas de este tipo de crimen: "En relación con la publicación que circula en algunas redes sociales y medios de comunicación, de un supuesto evento de abuso en el que se menciona mi nombre, informo a la opinión pública que la acusación formulada en mi contra es falsa".

En contraste, el mensaje del cantante continuó con la afirmación de que reconocía a los tendederos como una forma de denuncia social: "Manifiesto mi solidaridad con todas las mujeres y personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia y reconozco a los tendederos como una herramienta de denuncia social y de combate a la violencia contra las mujeres. Aprecio las muestras de apoyo de mi público, familia, amigos y al equipo que me ha acompañado durante todos estos años".

Comunicado de Siddhartha

¿De qué se le acusa a Siddhartha exactamente?

Como se mencionó anteriormente, todo ocurrió luego de que apareció una fotografía del famoso en un tendedero, en donde se puede leer la frase: "Te dije que yo no quería". De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió cuando la víctima acudió a un concierto con el intérprete de Únicos, en el año 2018. Luego del evento, el padre músico organizó un 'after party', a donde la agraviada tuvo la oportunidad de acudir.

Según lo declarado por la víctima, ella pudo acercarse a Siddhartha con quien llegó a tener relaciones íntimas, el problema llegó cuando el intérprete insistió en penetrar la zona rectal de la joven, quien para este punto ya se sentía incomoda, por lo que decidió negarse a hacerlo, pero el famoso continuó con su petición: "Le dije que ya no quería y me dijo que solo lo dejara terminar, por miedo de pensar que esa persona tenía cierto control, las palabras no salían de mi boca, estaba en shock", relató la presunta agraviada.

La joven concluyó su demanda afirmando que, para que éste terminara rápido y la dejara tranquila, decidió fingir que le gustaba el encuentro; al percatarse de esto, el famoso le habría dicho: "¿Ves cómo sí te está gustando?". Como se mencionó anteriormente, Siddhartha ya se proclamó a través de redes sociales; sin embargo, su comunicado dividió opiniones, ya que, hay quienes lo apoyan, mientras que otros más dudan de su palabra.

