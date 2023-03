Tras anunciar su retiro, Selena Gomez reaparece ahogada en llanto y hace dolorosa confesión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Selena Gomez es una de las tantas celebridades que saltaron a la fama después de participar en alguna producción infantil o juvenil de Disney Channel, y al igual que muchos otros, la histrionista ha tenido problemas en su vida adulta debido al constante acoso que recibe por parte de las personas. Recientemente, la estrella de Los hechiceros de Waverly Place apareció frente a las cámaras e hizo una desgarradora confesión.

Como algunos recordarán, hace algunos meses, el cantante de Calm Down y Love you like a love song estrenó el documental Dear..., a través de la plataforma de Apple TV+, donde abrió su corazón con respecto a varios temas relacionados a su vida personal, uno de ellos trata sobre las críticas constantes que ha recibido sobre su cuerpo durante los últimos años. Y es que, la exnovia de Justin Bieber tiende a subir de peso cada vez consume medicamentos para tratar su lupus, hecho que la hace retener líquidos de manera constante.

Si bien, en redes sociales, Selena Gomez procura mantenerse tranquila y suele encarar a sus agresores, la realidad es que los insultos de sus seguidores sí le afectan bastante: "Mentí. Me conectaba en línea y publicaba una foto y decía: 'No importa. No acepto lo que dices'. Estaba publicando estas cosas diciendo que no me molestaba porque no quería que molestara a otras personas que están pasando por lo mismo".

La protagonista de Only Murders in the Building relató que, en algún momento, se percató de que sus detractores "no podían esperar" a encontrar un motivo para hacerla sentir mal, uno de ellos sería su incremento de peso, motivo por el que ella misma aseguró sentirse "avergonzada" cada vez que aumentaba de tallas debido a su lupus. La famosa también reconoció que, cada vez que leía un comentario negativo sobre su cuerpo la hacía llorar por horas en su habitación.

Cabe señalar que Selena ha sido muy clara sobre cuanto le afecta su peso, hecho que ha sacado en colación en más de una ocasión, más allá del mencionado documental. Tal y como ocurrió en un Live que hizo a través de Instagram, donde declaró: "Estoy un poco grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones, pero no nos importa", aseguró la actriz mientras reía con su hermana de 9 años, Gracie.

Cabe señalar que estas declaraciones llegan justo una semana después de que Selena declarara que había decidido tomar un descanso de las redes sociales debido a que el tema de su ruptura con Justin Bieber y su presunta mala relación con la esposa del cantante de Baby, Haley Bieber, volvió a tomar fuerza en Internet, motivo por el que declaró que necesitaba tomarse su "espacio" de comentarios negativos.

Fuentes: Tribuna