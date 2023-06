Tras romance con ejecutivo de Televisa y subir 33 kilos, villana vuelve irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de las telenovelas, quien tiene 26 años de carrera en Televisa y que hace poco admitió su romance con un poderoso ejecutivo de la empresa, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas llegó irreconocible al programa Hoy tras bajar de peso. Se trata de la talentosa Eugenia Cauduro, quien está a punto de estrenar su nuevo melodrama Pienso en ti.

La exmodelo comenzó su carrera en la televisora de San Ángel interpretando a la malvada villana de la novela Alguna vez tendremos alas en 1997 y luego se unió a otras como Una luz en el camino, Nunca te olvidaré, Niña amada mía, Abismo de pasión, El amor no tiene precio y Quererlo todo. Hace tiempo Eugenia estuvo hundida en depresión debido a su doloroso divorcio de Enrique Morán, padre de sus dos hijos.

La propia actriz originaria de la CDMX ha reconocido que se descuidó tanto tras su separación que subió más de 33 kilos. Desde que se divorció, la famosa no ha tenido ningún otra pareja y ella ha contado que no se arrepiente pues está contenta de haberse dedicado 100 por ciento a sus hijos. Cauduro al parecer ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, pues durante la pandemia dio una entrevista exclusiva a Venga la Alegría.

Eugenia en 'VLA'

La mañana de ayer viernes 10 de marzo Eugenia, quien confesó que tuvo un romance con Miguel Alemán Magnati exvicepresidente de Imagen Corporativa de Televisa, reapareció en el programa Hoy debido a que acudió a la presentación oficial de su nuevo melodrama Pienso en ti y ante las cámaras de este matutino presumió su nueva figura tras bajar varios kilos: "Pues sí (volví) con unos 19 kilos menos, todavía me falta, todavía no canto victoria, pero sí más ligerita", dijo emocionada.

Eugenia presumió que bajó 19 kilos

El protagónico de esta novela estará a cargo de Dulce María y David Zepeda, mientras que el resto del elenco está conformado por grandes actores como Brandon Peniche, Yolanda Ventura, Alexis Ayala, Paola Toyos, Sebastián Poza, Federico Ayos y Jessica Díaz, por mencionar algunos. El melodrama llegará a la pantalla de Las Estrellas este próximo lunes 13 de marzo en punto de las 20:30 horas, en reemplazo de Gabriel Soto.

