Tras ser hospitalizado de emergencia y luchar contra dura enfermedad, fallece querido cantante

Comparta este artículo

Lima, Perú.- El pasado viernes, 10 de marzo, un afamado y querido cantante perdió la vida, después de luchar durante muchos años contra una terrible enfermedad, misma que, durante las últimos meses lo llevó en repetidas ocasiones a ser internado de emergencia en el hospital. Se trata de Abelardo Gutiérrez, quien es mejor conocido como Tongo. Como algunos sabrán, el hombre, de 65 años, era sumamente conocido en Internet, especialmente en YouTube, donde regularmente publicaba parodias de canciones en inglés, mismas que pronunciaba mal, intencionalmente.

La noticia de su sensible fallecimiento fue confirmada recién este sábado, por la hija del influencer Cint Gutiérrez, a través de las redes sociales, donde incluyó un emotivo mensaje en memoria de su padre: "Las personas especiales nunca mueren, permanecen en nuestros corazones y memorias, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvídado, ahora es momento de que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo".

Pero Cint no fue la única en despedirse de Tongo de manera conmovedora, ya que, su esposa, Gladys Lupinta le escribió un mensaje, en el que resaltaba lo doloroso que era, para ella, dejar ir a su compañero de toda una vida: "Para siempre en m icorazón, adorado esposo, compañero de toda una vida, tengo que aceptar tu partida aunque el alma se me parta. Descansa en paz, esposo mío, Abelardo Gutiérrez Alanya".

Otra persona en rendir homenaje por el fallecimiento de Tongo fue el influence Jordi Wild, quien habría sido amigo del cantante, aunque señaló que, en un principio, no se habrían llevado del todo bien: "Al conocernos tuvimos nuestros más y menos, pero al final nos quedó un gran cariño mutuo y me apena mucho saber que el gran Tongo ha fallecido hoy. Un abrazo enorme a la familia y espero que siga cantando y haciendo reír en el otro lado".

Pese a que Tongo solía llenar de risas a Internet, la realidad es que el famoso padecía insuficiencia renal, por lo que tuvo que ser enviado de emergencia al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, donde lo estabilizaron en varias ocasiones; sin embargo, su estado de salud se veía aún más afectado debido a que también padecía de diabetes avanzada. El cantante terminó por perder la vida el día de ayer en el Hospital Arzobispo Loayza de Perú.

Tongo pierde la vida

Como se mencionó anteriormente, Tongo era un prolífico cantante, influencer y youtuber, su canal cuenta 1,13 millones de suscriptores. Sus videos han sido tan populares al grado en el que tienen la nada despreciable cantidad de 127 millones 966 mil 471 visitas. Aunque el cantante se unió a la plataforma de videos el 29 de enero del 2016, la realidad era que él poseía fama desde los años 90, ya que perteneció al grupo Imaginación, donde se hizo conocido gracias a temas como La Pituca y Sufre, peruano, sufre.

Como era de esperarse, la muerte de Tongo no solo afectó a sus más cercanos puesto, el día de hoy, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, donde varios peruanos le enviaron su pésame con mensajes como: "Tus joyas musicales perdurarán no te preocupes", "Hoy la música está de luto papubanda, ¿Cómo va no va a ser bonito el cielo? Si allá está Tongo", "Gracias por tantas risas Tongo, descansa en paz".

Fuentes: Tribuna