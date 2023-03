VIDEO: Así fue cuando 'Sherk' asistió a una ceremonia de los Oscar y hasta se llevó la estatuilla dorada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cuenta regresiva para la entrega de los Premios Oscar 2023 ha comenzado y con ello, los amantes del séptimo arte conocerán a los ganadores de esta industria, al tiempo que actores nominados y hasta los que en 2022 ganaron la estatuilla, estarán super pendientes por saber quiénes serán los que suban al escenario del Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles, recinto que ya es sede oficial de esta entrega de premios.

Cabe destacar que a lo largo de los años y tras varias pruebas y errores, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) ha hecho varios cambios; este año se espera que la alfombra roja deje de ser de este icónico color para ahora ser en tono champán; si bien es un radical cambio, también ha habido inclusiones, como es el caso de la invitación a los nominados más peculiares y que, gracias a la tecnología, se codearon con las estrellas más importantes de Hollywood, en este caso el personaje de Dreamworks, Shrek.

Foto: Internet

Fue durante la gala del 2022 que el ogro más querido de la pantalla grande fue uno de los invitados a esta ceremonia, a la cual asistió en compañía de 'Burro', su compañero de aventuras durante cada una de las entregas; sin embargo, no solo ellos fueron captados por las cámaras saludando desde sus butacas, sino que además también ‘invitaron’ a los personajes de Monsters Inc y Jimmy Neutron pues fue la primera vez que se tomó en cuenta a las cintas animadas para la presea dorada.

Los invitados que representaron a los personajes animados, vistieron sus mejores prendas y, pese a que no desfilaron por la alfombra roja, sí fueron algunos de los más esperados de la noche. La categoría basta recordar, fue presentada por Nathan Lane quien valiéndose de la picardía de esta categoría, también usó unos guantes de broma para ir más ah doc.

Una vez que se escuchó la frase "Y el Oscar es para…", los nominados se mostraron algo nerviosos; sin embargo, fue el ogro y su 'fiel corcel' los que se levantaron e su asiento para celebrar que habían ganado. A diferencia de los galardonados de la noche, ellos no ofrecieron ningún discurso y tampoco subieron al escenario para recibir el premio, fue hasta después que el público notó que Shrek ya tenía el premio entre sus manos y claro, se mostraba muy emocionado.

Si bien es el primer Oscar en la historia de la animación que se entregaba, la cinta también ganó una presea por Mejor Guión Adaptado. Para este 2023 la favorita a ganar es la versión del constata mexicano Guillermo del Toro, para el clásico italiano Pinocho, la cual compite con las cintas Red, de Disney; Gato con Botas: El último deseo, de DreamWorks; Marcel the Shell with Shoes On, de A24 y Monstruo del mar, de Netflix.

Fuente: Tribuna