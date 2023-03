Al borde del llanto, sin maquillaje y en ropa casual; así llega Lady Gaga a los Oscar 2023

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si algo ha caracterizado a Lady Gaga, durante toda su carrera, son sus espectaculares outfits y exagerados maquillajes, dichas herramientas la ayudaron a resaltar de entre la lista de estrellas pop genéricas; sin embargo, parece ser que durante esta noche de los Oscar, la cantante de Bad Romance decidió mostrar su lado más personal y se presentó en el escenario sin una gota de maquillaje y con un atuendo sumamente casual, por decirlo menos.

Como algunos sabrán, la cantante de Bloody Mary se encuentra nominada a mejor canción por su tema para la película Top Gun: Tom Maverick, Hold My Hand. Debido a ello, la celebridad se presentó en el escenario justo después de que revelaran el nombre del ganador a mejor cortometraje; sin embargo, destacó por traer una playera negra, un pantalón a juego, el cabello amarrado en un moño y no tenía una gota de maquillaje.

La famosa estaba sentada y, a diferencia de los demás cantantes, ella decidió dar un discurso sobre lo importante que era este tema para ella: "Esta canción la escribí en el sótano de mi estudio", comenzó la cantante, para luego mencionar lo solas que pueden llegar a sentirse las personas, pero aún así, cada quien tiene el potencial para convertirse en un héroe, sin importar lo mal que puedas sentirte en el interior: "Quizás averigüen que pueden ser sus propios héroes aunque se sientan rotos por dentro", señaló la cantante.

Es menester mencionar que si bien, Lady Gaga lucía desaliñada en el escenario la realidad es que ella no arribó de esta manera al recinto, ya que, se podía ver con un moño más arreglado y un vestido de noche, tal y como lucían los demás asistentes en Los Oscar. También es importante resaltar que hasta hace algunos días se creía que la intérprete no llegaría a los premios por problemas de agenda.

Este rumor surgió después de que el showrunner de Los Oscar declarara que Lady Gaga no iría porque se encontraba trabajando en la nueva película de Joker: Folie á Deux: "Invitamos a los cinco nominados. Tenemos una gran relación con Lady Gaga y su campamento. Ahora está filmando una película. Aquí estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película después de un montón de idas y venidas".

Weiss agregó de manera tajante que Lady Gaga no acudiría a la premiación: "No parecía que pudiera obtener una actuación del calibre al que estamos acostumbrados con ella y al que ella está acostumbrada. Entonces, ella no actuará en el programa de este año.". Finalmente, este domingo, 12 de marzo, se supo que la actriz y cantante si llegaría a la ceremonia. La noticia fue dada por el medio Page Six de última hora.

Fuentes: Tribuna