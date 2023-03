Conductor de los Oscar lanza brutal indirecta a Will Smith y amenaza a los nominados

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La fiesta de los Oscares ha dado inicio y no pasaron ni 5 minutos sin que surgiera una referencia con respecto a lo ocurrido con el golpe que Will Smith le dio al presentado del año pasado, Chris Rock. Esto sucedió después de que el humorista, Jimmy Kimmel, descendió al escenario, al estilo de Top Gun: Maverick, con un paracaídas atado a su espalda. Como es costumbre durante este evento, el conductor se puso a bromear con cada uno de los nominados.

Luego de unos minutos, Kimmel lanzó una broma con relación a lo ocurrido con Will Smith el año pasado, aunque fue cuidadoso con no mencionar a ninguno de los involucrados. El anfitrión declaró: "Si alguien comete un acto de violencia serán nominados y ganarán el premio a mejor actor y podrán dar un discurso al mejor actor de 19 minutos"; fue entonces cuando los presentes explotaron en risas al notar que se refería al premio que Smith se llevó con King Richard.

Al mismo tiempo, Jimmy lanzó un sutil crítica, no solo a Will o a Rock sino a los presentes en el teatro al momento de los hechos, a quienes acusó de no hacer absolutamente nada cuando Smith golpeó al presentador del año pasado: "Hagan lo que hicieron el año pasado: Nada. Permanezcan sentados y no hagan nada. Con suerte recibirán un abrazo", agregó el humorista con notable ironía para su audiencia.

Pero esto no fue todo, ya que aprovechó que el recinto estaba lleno de actores que, en algún momento habían dado vida a algún super héroe o alguna persona con poderes sobrehumanos, ya que, ellos serían quienes lo defenderían en caso de que alguno de los presentes se pusieran violentos: "Tendrán que luchar contra Michelle Joe, tendrán que enfrentarse a Spider-Man, tendrán que pelear con Fallow Man; luego tendrán que luchar contra Guillermo que es mi mano derecha".

Como era de esperarse, esta situación desató las risas entre los presentes, sobre todo después de que Kimmel aclarara que no se trataba de Guillermo del Toro, sino de alguien más, quien se puede apreciar con cara pocos amigos. De esta manera, La Academia dejó en claro que aún no habían olvidado los eventos ocurridos durante la ceremonia del año pasado, así como también destacaron la ironía de que, pese a todo, Will se convirtió en el ganador de la categoría de Mejor actor.

Cabe destacar que, pese a que no se mencionó su nombre, este año, Will Smith no presentará la estatuilla, esto es debido a que fue sancionado debido a los eventos del año pasado. Hecho que podría considerarse como histórico, ya que, él sería el encargado de entregar la estatuilla a 'mejor actriz'. Hasta el momento se desconoce quién entregará uno de los premios más importantes de la noche.

Fuentes: Tribuna