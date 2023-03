Desde 'Sin novedad en el frente' hasta 'Pinocho'; conoce a los ganadores de los Oscar 2023

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Oscar 2023 recién terminaron, pero la emoción aún se encuentra latente y es que, los nominados de este año, fueron los grandes preferidos del público en general; desde Todo en todas partes al mismo tiempo, hasta Pinocho. En caso de que te hayas perdido la magna ceremonia, ¡no te preocupes! Que a continuación te enterarás de quienes fueron los grandes ganadores de la noche.

El primero en recibir un premio fue Guillermo del Toro con Pinocho a mejor película animada. Este filme consiguió maravillar a propios y ajenos por los temas que tocaban como la mortalidad, el duelo, la guerra, la propaganda, entre muchas otras cosas. Por su parte, el director mexicano dedicó su Oscar a su esposa, sus hijos y a sus difuntos padres: "La animación es el cine, la animación no es un género, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel estamos todos listos. Mantengamos a la animación dentro de la conversación. Quiero agradecer a Netflix. Dedico el premio al amor de mi vida, a mis papás que ya no están aquí".

El siguiente premio se lo llevó Ke Huy Quan, quien se llevó el galardón por 'mejor actor de reparto' gracias a su participación en Todo en todas partes al mismo tiempo. Ke Huy no pudo evitar contener el llanto al dar su discurso, en donde mencionó que llegó a Estados Unidos como un refugiado vietnamita: "¡Mamá me acabo de ganar un Oscar! Mi viaje inicio en un bote. Pase un año en un campo de refugiados. Dicen que las historias como estas solo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté sucediendo a mí. Este es el sueño americano", mencionó el famoso.

El tercer premio fue a la categoría a 'Mejor actriz de reparto' y se lo llevó Jamie Lee Curtis, quien también participó en Todo en todas partes al mismo tiempo. La famosa también brindó un conmovedor discurso, mismo que cerró ahogada en llanto, ya que, tanto su padre como su madre estuvieron nominados a estos galardones, pero ahora era ella quien tenía un premio de esta índole en sus manos: "Mi mamá y mi papá estuvieron nominados en distintas categorías y yo me acabo de ganar un Oscar", mencionó la famosa.

El premio a mejor director se lo llevaron Dan Kwan y Daniel Scheinert de Todo en todas partes al mismo tiempo. Schneiter declaró: Esto es muy raro queremos dedicarle esto a todas las madres del mundo. Especialmente a mis padres cuando permitían hacer películas de horror". Por su parte, Kwan declaró: "Sé que todos los directores estarán de acuerdo con decirnos que los directores no somos nada sin nuestro equipo. Todos somos producto de nuestro propio concepto. Hay genialidad en todas partes. Necesitan a la gente correcta para que eso haga erupción.

Brendan Fraser se condecoró con el Oscar a Mejor Actor, de hecho él era el gran favorito para obtener este galardón. Algo que conmovió a sobre manera a muchos fue que el histrión de La momia no pudo contener las lágrimas al escuchar que le habían dado el premio. Brendan comentó: ¡Así que así se ve el multiverso! Por Dios le agradezco a La Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida. Caballeros, sus corazones tamaño ballena nos permiten ver dentro de sus almas como nadie más nos permite. Quiero decirles que solos las ballenas pueden nadar a la profunidad y el talento. Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente, pero si había una facilidad que yo no valoré en su momento. Y quiero dar las gracias por esto. Gracias a cada uno de ustedes".

La ganadora a mejor actriz fue Michelle Yeoh de Todo en todas partes al mismo tiempo. Al igual que otros ganadores, la famosa no pudo contener las lágrimas al recibir su estatuilla, esto a pesar de que en días atrás estuvo en el ojo del huracán por declarar que ella merecía obtener el galardón y no Cate Blanchet. La celebridad declaró: "Para todos los niños y niñas que se parecen a mí que me están viendo esta noche. Esto es una luz de esperanza y posibilidad. Pueden soñar grande y pueden hacerse realidad. Damas que nadie les diga que ya pasó su momento, nunca se den por vencidas".

El premio a mejor documental se lo llevó Navalny; el galardón a mejor cortometraje, se lo llevó An Irish Goodbye; los ganadores a mejor fotografía se lo llevaron All quiet on the Western Front; mientras que el reconocimiento a mejor maquillaje fue para Adrein Morot con La ballena, gracias a los increíbles prostéticos con los que se vistió Brendan Fraser; Black Panther consiguió el premio a mejor diseño de vestuario gracias a los diseños de penachos, taparrabos, cascos y pecheras; y el premio a mejor película extranjera fue para All quiet on the Western Front, consiguiendo así su segundo Oscar de la noche. El premo a mejor canción original fue para Natu, Natu del filme hindú R R R.

Fuentes: Tribuna