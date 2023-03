Desean la muerte a Omar Chaparro por el fallecimiento de Ignacio López Tarso; el actor responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, 11 de marzo, trascendió la noticia del sensible fallecimiento del primer actor Ignacio López Tarso, quien se desempeñó como histrión de cine, televisión y teatro. Como era de esperarse, luego de que la lamentable premisa se dio a conocer, el nombre del actor se convirtió en tendencia en redes sociales, donde un internauta llegó a desearle la muerte a Omar Chaparro con tal de que el protagonista de Macario volviera a vivir.

Todo ocurrió ayer por la noche, cuando un usuario de Twitter, identificado como El famoso Eber Luna compartió un tuit en donde incluso arrobó al actor de Como caído del cielo en el que se leía: "Omar Chaparro tira paro (ayuda) y cambia de lugar con Nacho López Tarso. El cine te lo agradecería". Si bien, el actor de Compadres y Amor a primera visa está acostumbrado a recibir este tipo de críticas y, regularmente suele ignorarlas, esta no fue la ocasión.

Resulta ser que esta vez Omar sí decidió responder al cuestionable comentario de del usuario de Twitter, a quien le dijo: "Ya me tocará, ¿cuál es la prisa?". Esta manera de responder paralizó a los seguidores de Chaparro, quienes no tardaron en reprenderlo por seguirle el juego a Eber: "¡Ni lo digas! Vos hacés mucha falta acá, si supiera todo el mundo la maravillosa persona que sos además de tan talentoso artista", "No le hagas caso, yo agradezco cada día tu existencia. No sabes lo mucho que me ilusiona verte en la televisión, en el cine y en persona".

Créditos: Twitter @OMARCHAPARRO

Como algunos recordarán, Omar Chaparro inició su carrera artística como locutor de radio y más tarde pasó a formar parte de conductor en la parrilla de programa de Televisa; sin embargo, no fue sino hasta que su buen amigo, Eugenio Derbez, decidió abandonar la empresa de San Ángel para perseguir su sueño de actor de cine que el entonces conductor de Sabadazo tomó una radical decisión: Salir de su zona de confort y arriesgarse.

Fue a partir de entonces que Omar decidió dejar de lado Sabadazo para irse a vivir a Los Ángeles y comenzar a hacer castings para diversas películas. Desde entonces, Chaparro ha aparecido en varios filmes como No manches, Frida 1 y 2, Todas caen, Amnésico, Unión y Lucha, Suave Patria, La boda de Valentina, The Walk, Hombre al agua, Los Rodríguez y el más allá, entre otras producciones.

Sin embargo, Omar Chaparro no se quedó únicamente con la carrera de actor de cine, ya que, luego de la pandemia por Covid-19, el histrión decidió incursionar en la industria de la música, lanzando temas como Las locuras mías y Fue difícil. El primer tema cuenta con un total de 64 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que el segundo cuenta con apenas 1 millón de reproducciones.

Fuentes: Tribuna