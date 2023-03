Embarazada y espectacular: Rihanna regresa y conquista el escenario en los Premios Oscar 2023

Los Ángeles, Estados Unidos.- La entrega 95 de los Premios Oscar trajo consigo una serie de homenajes, entre ellos a Chadwick Boseman, el cual estuvo a cargo de Rihanna, quien interpretó Lift me up, canción original de “Black Panther Wakanda Forever”, en la cual recordó al actor fallecido de una manera muy especial, tal y como se presenta al inicio de la película con un funeral dedicado a este querido personaje que perdió la vida en agosto de 2020.

Rihanna lució un atuendo espectacular con algunas transparencias y brillos en el vientre, presumiendo así su embarazo, el cual avanza de una gran manera. Durante su interpretación, el Teatro Dolby se conmovió y se recordó a uno de los actores más queridos de La Academia de Hollywood. Además, la oriunda de Barbados demostró que tras su regreso continúa con un nivel de canto intachable.

Rihanna en los Premios Oscar, Foto: Especial

“Lift me up Hold me down Keep me close Safe and sound Burning in a hopeless dream Hold me when you go to sleep Keep me in the warmth of your love when you depart Keep me safe Safe and sound”, fueron las entonaciones de Rihanna para recordar a Chadwick.