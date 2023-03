¿Habló demás? Dulce María revela si Poncho Herrera regresará a RBD en su próxima gira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hay quienes los aman y quienes los odian, pero algo que no se puede negar es que RBD significó un fenómeno en la música latinoamericana, por lo que no es de extrañar que el anuncio de su regreso causó gran revuelo entre la gente; sin embargo, hubo un dato que no se le escapó a nadie y este fue que la banda no volvería completa, ya que, el actor Poncho Herrera declaró enfáticamente que no participaría en el reencuentro.

Como era de esperarse, muchas personas pegaron el grito en el cielo, motivo por el que, cada vez que uno de los integrantes se encuentra con la prensa, es bombardeado con preguntas sobre si el actor de Clase 406 y Camaleones regresaría en algún momento. Este fue el caso de Dulce María, quien recientemente fue abordada por diversos medios de comunicación, quienes la cuestionaron sobre el regreso del exRBD.

Sin embargo, quien alguna vez dio vida a 'Roberta' declaró que desconocía ese dato, aunque no descartó la posibilidad de que esto llegase a ocurrir: "No sabemos, qué más quisiéramos todos que eso pase. Al final de cuentas 'Rebelde' ya es más de la gente que de nosotros, es una generación". Por otro lado, la escritora de Dulce Amargo declaró que el resto de la agrupación ya está lista para el inicio de su tour Yo soy Rebelde.

Por otro lado, Dulce María resaltó que tanto ella como el resto de la banda se encuentran estupefactos por este reencuentro, ya que, ninguno de ellos tenía planeado regresar a la banda: "Los seis siempre vamos a ser rebeldes, pero creo que hay ciclos y hay momentos, ahorita hay que celebrar lo que está pasando, no pensamos que, más bien, no sabíamos si iba a pasar el reencuentro y ya por fin es una realidad".

Tal y como la cantante expresó, la realidad es que cada uno de los integrantes de la banda se encontraba en viviendo sus propias vidas y haciendo sus propios proyectos. En el caso de Anahí, ella estaba viviendo en Chiapas junto a su esposo y sus hijos, al tiempo en el que realizaba algunas presentaciones, como al que hizo el año pasado con Karol G. Por su parte, Maite Perroni estaba disfrutando de su vida de recién casada y de su embarazo.

Por su parte, Dulce María se encontraba viviendo los primeros años de vida de su hija, así como también estaba trabajando para el lanzamiento de Primero Tú, telenovela de Televisa/Univisión que llegará a las pantallas mexicanas en este mes de marzo y por la que la cantante se encuentra sumamente emocionada, ya que esto marca su regreso a la televisión, luego de más de 10 años de ausencia.

