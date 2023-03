Muere el actor Ignacio López Tarso: Dónde ver 'Macario', su gran película que fue nominada a los Oscar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Ignacio López Tarso murió el sábado 11 de marzo del 2023 a la edad de 98 año. Sin embargo, a lo largo de su carrera dejó cintas que por siempre formarán parte de los clásicos mexicanos, no solo por la calidad de las historias, sino también por la relevancia que tuvieron a nivel internacional. Tal es el caso de Macario, película de 1960 que fue nominada a los Premios Oscar, la cual demás, cambió la vida del difunto primer actor de Televisa. Conoce aquí donde verla.

Ignacio López Tarso estuvo a punto de no interpretar a 'Macario'

Macario es un filme mexicano que se realizó en 1960; la dirección y producción fueron de Roberto Gavaldón, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Gabriel Figueroa. El protagonista de esta cinta, una de las más aclamadas por la audiencia a nivel internacional, fue el hoy fallecido Ignacio López Tarso. No obstante, la historia pudo haber sido diferente, ya que la primera opción para el papel de 'Macario' fue Pedro Armendáriz, quien en esa época ya era un reconocido actor mexicano.

Para suerte de López Tarso, quien ya contaba con una pequeña trayectoria e incluso había trabajado con Luis Buñuel en el filme Nazarín, Armendáriz ya tenía compromiso en Europa para cuando le ofrecieron el protagónico en Macario, por lo que el papel estaba abierto. De acuerdo con un testimonio de Don Ignacio, fue Gabriel Figueroa quien lo descubrió tras su presentación en la obra de teatro Cyrano de Bergerac y lo invitó a participar en el filme, el cual cambió su vida para siempre y fijó un antes y después en la historia del cine mexicano.

Macario, con Ignacio López Tarso, la primera película mexicana nominada a los Premios Oscar

Tras días de grabación y un gran esfuerzo por parte de Ignacio López Tarso, quien dio todo para darle vida a 'Macario', la película fue estrenada el 9 de junio de 1960 y se consideró completo éxito para todos los involucrados, ya que fue llevada y reconocida en varios festivales de cine en todo el mundo incluida la entrega de los Premios Oscar. La cinta se convirtió en la primer película mexicana en ser nominada a Mejor Película Extranjera. En esa ocasión compitieron El manantial de la doncella de Ingmar Bergman, La Vérité de Henri-Georger Clouzot, Kapò de Gillo Pontecorvo y El noveno círculo de France Štiglic, siendo la cinta de Bergman la que se llevó la estatuilla.

Dónde ver Macario, la magna cita de Ignacio López Tarso

No obstante, esto no representó una derrota para los mexicanos, al contrario, fue un antes y después para todos los involucrados, en especial para López Tarso. Si aún no has visto esta película, debes saber que está disponible, sin costo alguno en YouTube. También se puede encontrar en Amazon Prime, la cual te llevará a la plataforma Vix que requiere un plan de suscripción. Ver las películas de Ignacio López Tarso es una forma de honrarlo.

