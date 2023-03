No es broma: Ignacio López Tarso y 'Chabelo' sí habrían sostenido una rivalidad y no era por la edad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez que una figura del espectáculo (de la tercera edad) pierde la vida, Xavier López 'Chabelo' se convierte en tendencia en Twitter, esto es debido a una especie de broma de los usuarios de dicha red social, en la que aseguran que, quien alguna vez fue conocido como El amigo de todos los niños, es inusualmente mayor, por lo que se dice que existe una especie de torneo entre el famoso contra otras celebridades como Silvia Pinal, La Reina Isabel II, Cepillin e Ignacio López Tarso.

Como muchos sabrán, el día de ayer, el protagonista de Macario perdió la vida debido a una insuficiencia renal, a la edad de 98 años y, como ya es tradición, miles de personas convirtieron en tendencia el nombre de Chabelo, puesto ambos famosos tenían una competencia entre ellos, lo que muy pocos saben es que, en realidad, los actores sí tenían una rivalidad, aunque esta no tenía nada que ver con su edad y quién sería el primero en morir.

Los rumores de dicha enemistad surgieron hace algunos años, cuando el productor Salvador Garcini estaba preparando la obra de teatro Aeroplanos, la cual, deseaba que fuera protagonizada por Xavier López 'Chabelo' e Ignacio López Tarso. Si bien, planteó la idea entre ambas celebridades, la realidad es que la obra jamás se pudo llevar acabo, ¿la razón? Presuntamente ambos habrían tenido algunos roces durante los ensayos, aunque nada de esto fue confirmado en su momento por los involucrados.

Y es que, según declaraciones de Garcini, su anhelada mancuerna no pudo ocurrir, aunque destacó que esto no era por culpa de ninguno de los dos. Luego de unos años, el director José Carlos Cuellar destapó que el motivo por el que la obra no pudo ocurrir tal y como Salvador quería era porque 'Chabelo' y Tarso no tenían una buena relación: "Lo que ha dicho López Tarso es que a él no le gusta gente complicada a su lado, ese es el término que utiliza, gente que pueda dar una influencia negativa, entonces prefiere hacer lo suyo, en esta obra hizo una muy buen mancuerna con Manuel 'El loco' Valdés".

Estas declaraciones dejaron entrever que, en realidad, sí existía una rivalidad entre ambos actores, pero la confirmación definitiva llegaría hasta el año 2017, cuando el medio de espectáculos, TV Notas lanzó una entrevista con 'Chabelo', quien reveló lo que en realidad ocurrió entre los dos y es que, parece ser que ambos tenían caracteres muy fuertes, por lo que decidió ponerle punto final a su obra antes de que las cosas progresarán.

En palabras de Xavier López 'Chabelo' el trato que López Tarso habría tenido para con él habría sido muy difícil: "Con Manuel (Valdés) sí (trabajo), con el señor López Tarso no. Es muy difícil, muy difícil su trato. Yo le dije: 'Ahí te ves' desde los ensayos, nada más es en compatibilidad de carácter", relato el famoso. Y es que, según algunos informes, ambos tienen fama de perfeccionistas, por lo que dicha combinación sería problemática a la larga.

Fuentes: Tribuna