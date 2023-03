Oscar 2023: Tras rumores de su ausencia, Lady Gaga sí llegará a los galardones con 'Hold My Hand'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche de este domingo, 12 de marzo, se celebrará la fiesta más glamurosa del cine: Los Oscar 2023; sin embargo, las sorpresas aún no se han hecho esperar, una de ellas es que Lady Gaga sí se presentará en la ceremonia. Y es que, como algunos de sus fanáticos sabrán, durante las últimas semanas rondaron rumores de que la cantante de Bad Romance se abstendría de ir al magno evento por problemas de agenda.

El rumor surgió cuando el productor ejecutivo y showrunner de los Oscar, Glenn Weiss, reveló durante una conferencia de prensa que la cantante, de 36 años, no podría acudir a la premiación, esto pese a contar con una nominación por su interpretación del tema Top Gun: Maverick, Hold My Hand. Según las declaraciones del hombre, la cantante de Pocker Face no llegaría debido a que se encuentra grabando la nueva película de DC Comics basada en el Jocker.

Glenn hizo especial hincapié en que La Academia no tenía ningún problema con la estrella pop, sino por el contrario, siempre habían tenido una gran relación: "Invitamos a los cinco nominados. Tenemos una gran relación con Lady Gaga y su campamento. Ahora está filmando una película ('Joker: Folie á Deux') Aquí estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película después de un montón de idas y venidas".

Weiss agregó en su aclaración: "No parecía que pudiera obtener una actuación del calibre al que estamos acostumbramos con ella ya la que ella está acostumbrada. Entonces, ella no actuará en el programa". Si bien, hasta este momento se creía que Lady Gaga no podría estar en los Oscar, la realidad es que este domingo, 12 de marzo trascendió la noticia de que esto no sería así, puesto la cantante de Bloody Marie sí estaría presente en el show.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Lady Gaga recibe una nominación para los Oscar, ya que cuenta con reconocimientos previos de La Academia, el primero llegó en el año 2016, el segundo en el 2019 y el tercero en este 2023. De ellos, el más polémico fue el segundo, debido a que este lo compartió con Bardley Cooper, con quien fue vinculada románticamente dado a la gran química que ambos compartían en el escenario.

Si bien, esto no tendría ningún problema en otras situaciones, la realidad es que en aquel momento, Bradley Cooper estaba casado. Esto trajo polémica al actor hasta enero del 2022, cuando el actor desmintió cualquier vinculo amoroso con la cantante, argumentando que ambos buscaban cautivar a la audiencia con su química, pero que, en realidad, jamás tuvieron una relación y todo fue parte de la promoción de la película.

