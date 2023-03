Televisa en shock: Actriz que trabajó con Ignacio López Tarso hace tremenda confesión del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada del pasado sábado, 11 de marzo, el mundo de la farándula se vistió de luto después de que uno de los actores más representativos de la industria del espectáculo mexicano perdiera la vida, se trata de Ignacio López Tarso, actor que es conocido por su impecable trayectoria artística y por su deseo de permanecer sobre los escenarios teatrales hasta emitir su último aliento.

Si bien, López Tarso es principalmente conocido por su participación en la película Macario, así como en otras producciones como Días de Otoño y Cri-Cri: El grillo cantor, la realidad es que tiene el merito de haber participado en poco más de 100 obras de teatro, esto según información del portal de Gobierno de México, entre las obras que apareció pueden destacar Edipo Rey de Sóflocles, Hipólito de Eurípides, Macbeth, Otelo, El rey Lear de Shakespeare, El avaro de Moliere, Cyrano de Bergerac, Querido Embustero, La reina y los rebeldes, entre otros.

Por este motivo no debería de parecer extraño que Ignacio trabajara con una infinidad de actores, entre ellos se encuentra la primera actriz, Susana Alexander, con quien Tarso dio el salto a aparecer en puestas de escena en streaming, con la obra El águila en la alcoba. Según información de la famosa, la escenificación se llevó acabo en la casa de López, durante el periodo de pandemia por Covid-19.

Susana Alexander e Ignacio López Tarso en El águila en la alcoba

De acuerdo con declaraciones de Susana, la idea de realizar una obra de teatro desde casa se le ocurrió a Juan Ignacio Aranda, hijo de López Tarso, puesto él sabía lo importante que era para su padre el poder trabajar y temía que si el aislamiento perduraba, su padre podría morir, por lo que decidió mantenerlo ocupado con la puesta en escena. Fue por ello que Alexander tuvo la oportunidad de convivir ampliamente con el actor.

Susana declaró para el Universal que para ella fue un "privilegio trabajar con él", pero resaltó que solía ser muy estricto y regularmente regañaba a sus compañeros, esto en caso de que hicieran mal su interpretación: "Fue un privilegio trabajar con él y trabajar bonito, porque a mí no me tocó regañada (...) Hice streaming con él, que fue el último que hizo, imaginen yo era la reina del streaming y él era el rey. Era un hombre muy estricto y ya a los 98 años si no le gustaban las cosas se las decía así, pero derecho, hasta en escena les llamaba la atención a los actores, me cuentan porque conmigo no".

Susana Alexander también narró que el actor la habría alagado por su manera de recitar, así como también contó una charla íntima que tuvo con el famoso, en el que le confesó que tenía la convicción de vivir hasta los 100 años: "Me decía, 'yo quiero llegar a los 100 años', yo le respondí, '¿de verdad quiere llegar a esa edad?', y le brillaron los ojos y dijo '¡Sí, claro!', entonces le contesté que yo la verdad ya estaba cansada, que ya había visto morir seres queridos y a mis perritos, que con eso agradecía a Dios al haber estado en este planeta, pero hasta ahí y se rió el señor, fue una experiencia maravillosa, Dios me regaló la oportunidad todavía poder trabajar con él".

Fuentes: Tribuna