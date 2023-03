Ana María Alvarado se presenta a audiencia y hunde a Maxine Woodside: "No me dieron liquidación"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas explotó un pleito entre las comunicadoras, Ana María Alvarado y Maxine Woodside. Como algunos sabrán, todo comenzó después de que la primera acusara a la segunda de haberla despedido de manera injustificada, para luego señalar que no recibió liquidación, cosa que debe ocurrir cada vez que una persona es despedida de alguna empresa.

Como era de esperarse, la noticia se convirtió en un escándalo mediático e incluso algunos famosos llegaron a comentar en favor de alguna de las involucradas, tal fue el caso del Freddy Gudini, quien se manifestó en redes sociales en favor de Woodside. Luego de algunas semanas, se confirmó que el pleito entre ambas llegaría a lo legal, tal y como se vio durante la mañana de este lunes, 13 de marzo, cuando Alvarado se mostró en una audiencia de conciliación con la conductora de Todo para la mujer.

Todo salió a la luz a través del programa matutino de Imagen TV, Sale el sol, momento en que Ana María reveló que esta sería la primera audiencia para negociar con Woodside los términos de la liquidación que quedaron pendientes después del supuesto despido de la famosa. Según declaraciones de Alvarado, la conciliación se llevó acabo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La comunicadora resaltó que no dejaría de luchar por sus derechos laborales.

Por otro lado, Ana María resaltó el hecho de que fue despedida y no renunció, como se había dicho en primera instancia: "Como todos saben, trabajé durante 32 años en 'Todo para la mujer', con Maxine Woodside. Bueno, me despidieron y no me dieron liquidación, lo único que estoy luchando es por mis derechos. No es un pleito contra nadie. No hay villanos, ni hay villanas", declaró Alvarado.

A su vez, Ana María extendió una invitación para que Maxine Woodside cumpliera con sus "obligaciones laborales": "No es algo complicado. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo, hay que ir con un tercero, que es la autoridad que es quien decide quien tiene la razón. Si ella dice que desconoce la cantidad que me pagaba, desconoce si tenía un contrato, pues es el momento aquí justamente para probarlo y todo quede claro".

Debido a que se trata de una reunión de conciliación y arbitraje, es necesario que ambas involucradas acudan a la reunión, motivo por el que es necesario que Woodside también asista a la reunión, aunque según lo mostrado por Imagen TV, en esta ocasión, no fue así, ya que en el sitio solo se apreciaba a Alvarado. Esto también fue mencionado por Ana María, quien declaró que, en caso de que Maxine no asistiera, tendría que agendarse una segunda cita para conciliar.

Fuentes: Tribuna