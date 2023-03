Andrea Legarreta se ahoga en llanto en 'Hoy' al volver a ver a Erik Rubín tras fin de su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta se dejó ver muy conmovida durante la reciente transmisión del programa Hoy no solo por la muerte del primer actor Ignacio López Tarso, sino porque este lunes 13 de marzo se reencontró con su exmarido Erik Rubín. Como se recordará, la también actriz de 51 años y el cantante anunciaron su separación el pasado 22 de marzo luego de 22 años de casados.

La reconocida estrella de Televisa, donde lleva trabajando más de tres décadas, y el intérprete de canciones como Princesa Tibetana se dejaron ver muy conmovidos debido a que compartieron intimidades de su relación en la sección La Tina. Y es que ambos artistas han declarado que se llevan muy bien pese a que llevan 5 meses separados, pues afirman que el amor que se tienen prevalecerá por siempre.

Al inicio de la entrevista las preguntas eran bastante ligeras, pero conforme fueron avanzando se tocaban temas muy sensibles para ambos como la infancia de sus hijas Nina y Mía Rubín y también la historia de su noviazgo y luego matrimonio. Cuando Andy le preguntó a su exesposo si él se había inspirado en alguien para escribir Princesa Tibetana, este respondió que ella fue su amor platónico desde muy pequeño:

Sí, así, una güerita, como tú, si te conocía, o sea, no eras la Princesa Tibetana, pero sí, sí me gustabas... te visualicé... y no nada más en el cristal", dijo Rubín.

Erik también se dejó ver muy conmovido

Por su parte, Andrea respondió con lágrimas en los ojos: "¡Ay!, ¡estoy conmovida!, es que ustedes saben que soy muy llorona", dijo mientras se secaba los ojos. La conductora admitió ante las cámaras del matutino de Las Estrellas que ella revisó las preguntas antes de comenzar la entrevista, por lo que sí dio autorización para realizarlas. Posteriormente Legarreta le pidió al papá de sus herederas que hablara sobre la canción Tiempos de amor que utilizó para pedirle matrimonio.

Erik de inmediato se mostró muy conmovido y dijo: "Bueno, no empieces, no pues imagínate guapa, es una canción que habla de nuestra historia, que habla de... de esa época donde decidimos que queríamos estar juntos y pues sí... vas a ver", expresó reprochándole a Andy que le hicieran esta pregunta al aire. Posteriormente ella dijo: "¿Qué bonito verdad?, es que en la obra de teatro Rent, es un momento muy hermoso esa canción, y entonces justo cuando Erik... al final de la obra (me entrega el anillo)".

También Rubín tuvo qué confesar qué deseos le pediría a Aladino si tuviera su lámpara: "Pediría salud para mí, para los míos y que mis hijas se realicen y que sean felices, eso pediría". Luego la actriz de telenovelas como La fuerza del destino y ¡Vivan los niños habló de todos los chismes por su separación y dijo al borde del llanto que de ninguna forma hay un problema entre ellos, mientras que él dijo porqué tomaron esta decisión:

Estamos en un ejercicio que nos sugirieron, que desde hace tiempo nos habían sugerido, que llegó el momento en el cual pensamos que es el momento correcto para hacerlo, y que estamos seguros de que vamos a estar bien, y que hay mucho amor de por medio".

La moneda está en el aire", finalizó ella.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy