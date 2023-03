Bad Bunny y Kendall Jenner dejan en shock tras aparecer juntos en la fiesta de los Oscar 2023

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde a mediados del pasado mes de febrero comenzaron a surgir los rumores de que la estrella del reguetón, Bad Bunny y la magnate de la moda, Kendall Jenner estaban en medio de una relación amorosa, esto debido a que se les ha captado teniendo citas en algunas ocasiones; sin embargo, la presunta pareja ha procurado ser lo más discreta posible, aunque esto no podría sostenerse por mucho más tiempo.

Resulta ser que la noche del pasado domingo, 12 de marzo, el intérprete de éxitos como Me porto bonito, Ojitos lindos, La jumpa y Efecto fue captado mientras se marchaba de la fiesta que Beyoncé y Jay Z dieron luego de los Oscar 2023, pero no estaba solo, ya que Kendall lo estaba acompañando. De acuerdo con informes del medio Page Six, la miembro de los Kardashian procuró evitar que los paparazzis le tomaran fotografías, pero el conejo malo se mostró más relajado con todo el asunto.

Según informes del mismo medio, ambos habrían partido en el mismo automóvil con rumbo desconocido. Si bien, esto no sirve para confirmar que tienen una relación, lo cierto es que sí incrementa los rumores de que ambos sostienen un amorío furtivo. Como era de esperarse, hasta el momento, ninguno de los involucrados en los hechos anteriormente mencionados ha dado alguna declaración y es posible que esto se mantenga así.

Kendall Jenner y Bad Bunny se van de los Oscar 2023

Como se mencionó al inicio de esta nota, Kendall y Benito Antonio Martínez Ocasio (mejor conocido como Bad Bunny) han estado el ojo de la polémica desde mediados del mes de febrero, prácticamente después de que el cantante de Party ganó su primer Grammy. Desde entonces, la presunta pareja ha sido captada mientras sale a cenar, aunque regularmente cuidan de salir por puerta separadas, esto para no levantar ningún rumor.

Otro dato que podría aumentar la fuerza de los rumores, es que luego de que la modelo de 27 y el cantante 29, tuvieron su primera cita, Kendall dejó de seguir en Instagram a su exnovio, la estrella de reality show, Devin Booker, lo que llevó a sus fans a creer que su relación había terminado definitivamente, algo que resultó inesperado para la gran mayoría, dado a que ambos habían mantenido una relación intermitente por casi 2 años.

Por otro lado, en días recientes, la estrella de Keeping up with the Kardashians y Bad Bunny fueron captados mientras mantenían una cita, en donde se les vio portándose muy íntimos el uno con el otro, así como el contacto personal se pudo ver a la orden del día como abrazos e incluso, se dice que se habrían besado, aunque de nueva cuenta, ninguno de los famosos hizo declaraciones al respecto, luego de que esta información salió a la luz.

Fuentes: Tribuna