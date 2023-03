FOTO: Eugenio Derbez estremece a sus miles de seguidores tras aparecer así en redes sociales

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 2022, Eugenio Derbez dio de qué hablar, no solo por su terrible e inesperado accidente mientras jugaba con un casco de realidad virtual junto a su hijo, el también actor, Vadhir; sino que también resaltó por llegar a los Oscar, junto con el resto del elenco de la película CODA, filme que obtuvo el premio en la categoría de mejor película, de aquel año; sin embargo, este 2023 no dejó decepcionados a los más de 18 millones de seguidores del comediante.

Si bien, este año, el actor de Milagros del cielo no fue invitado a los reconocidos premios de La Academia, esto no impidió que fuera a disfrutar de la fiesta, luego del magno evento, donde se encontró con nada más y nada menos que Brendan Fraser, famoso que logró llevarse el premio al mejor actor del presente año. En la fotografía se puede apreciar que ambos histriones lucen sonrientes, mientras que el actor de La familia P. Luche le dedicó sus respetos al protagonista de La Momia.

Uno de los mejores 'comebacks' (regresos) de la historia del cine

Eugenio Derbez y Brendan Fraser

Créditos: Instagram @ederbez

Estas declaraciones fueron aplaudidas por varios de los seguidores de Derbez, quienes concordaron en que Brendan merecía conseguir el reconocimiento por su impecable actuación en The Whale. Y es que, el triunfo de el histrión de George de la selva fue celebrado incluso por todos los presentes en Dolby Theatre, incluso se sabe que la audiencia se conmovió al momento en que el famoso subió a recibir su Oscar.

Como algunos recordarán, cuando Brendan recibió la noticia, no pudo evitar derramar algunas lágrimas, hecho que incrementó mientras daba su discurso: "¡Así que así se ve el multiverso! Por Dios le agradezco a La Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida. Caballeros, sus corazones tamaño ballena nos permiten ver dentro de sus almas como nadie más nos permite".

Durante su discurso, Brendan destacó que al inicio de su carrera no la tuvo fácil, tal y como ocurre con varios actores, sin embargo, también reveló que gozó de ciertas facilidades, esto en referencia a las puertas que se le abrieron gracias a su gran atractivo físico: "Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente, pero si había una facilidad que y no valoré en su momento. Y quiero dar las gracias por esto".

Cabe señalar que Eugenio Derbez no solo se retrató junto a Brendan, ya que también aprovechó la oportunidad para tomarse una foto con la oradora Marlee Matlin, la celebridad Emilia Jonesy, con Antonio Banderas, Ana de Armas y otros miembros del elenco de CODA, quienes aprovecharon la ocasión para tener un reencuentro a 1 año de que obtuvieron su premio a la mejor película, según los Oscar.

Fuentes: Tribuna