Fue amante de conductor: Productora de 'Hoy' manda vetar a famosa exactriz de Televisa

Ciudad de México.- Se reportó que una famosa actriz y conductora se encuentra vetada del programa Hoy por órdenes de la productora Andrea Rodríguez Doria, luego de que esta admitiera haber tenido un tórrido amorío con uno de los integrantes del matutino. Se trata de la guapísima Elba Jiménez, quien hace unos años estuvo involucrada en un fuerte escándalo tras admitir haber sido amante de Raúl Araiza.

Como se recordará, Elba incluso fue despedida de las filas de Televisa luego de que se descubriera el engaño pero el hijo de doña Norma Herrera continuó trabajando en la empresa sin problema alguno. En entrevistas posteriores al escándalo, la famosa explotó en contra de 'El Negro': "Resultó que soy la bruja, y perdón, pero yo no soy adicta, ni le puse el cuerno a nadie", dijo sobre la forma "machista" como fue tratada en San Ángel.

El engaño de Raúl a su exesposa Fernanda Rodríguez, de quien se divorció en 2019 luego de 24 años de casados y varias crisis matrimoniales, se descubrió luego de que se filtraran unos audios de una conversación que tuvieron él y Jiménez: "Pues claro que se te extraña, tú que has hecho mamacita linda ¿bañándote pensando en mí? Ya no me mandas fotos ni videos, nada", se escuchaba decir al presentador mexicano.

Raúl habría engañado a su esposa durante 10 años

Elba contó que aunque ella se enamoró del hermano de Armando Araiza, este siempre le dejó muy en claro que no dejaría ni a sus hijas ni a su esposa por esta aventura. Asimismo confesó que en una ocasión la propia Fernanda la llamó para encararla y hacerle saber que ya sabía del romance con su entonces marido: "Hubo una vez que me llamó y me dijo ¿ubicas a Raúl Araiza?, ¿sabes quién es? y me colgó, me quedé aterrada".

Aunque en la actualidad Raúl ya está divorciado y tiene una excelente relación con la madre de sus hijas Camila y Roberta, se dice que Jiménez sigue siendo una persona 'non grata' en la empresa Televisa, sobre todo en el programa Hoy. Y es que de acuerdo con información de Álex Kaffie, la actriz de novelas como Mi corazón es tuyo está congelada de la emisión y por ello no mencionan ni su nombre: "Por quedar bien con Raúl Araiza, Andrea Doria tiene vetada a la mujer con la que él le fue a infiel a su exesposa".

Mediante la columna que escribe en El Heraldo de México, el 'Villano' explicó que presuntamente la tía de Andrea Escalona dio la orden de no entrevistar a la examante de 'El Negro' por su participación en la obra Monólogos de la vagina: "La productora de Hoy amenazó a sus reporteros ¡con correrlos! si durante la cobertura de las funciones de la obra, ¡entrevistan a Elba Jiménez", aseguró Álex. Cabe resaltar que hasta el momento ni Rodríguez, ni Raúl o Elba han hablado de este supuesto veto, por lo cual todo queda en especulaciones.

