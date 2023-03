Horóscopos de Mhoni Vidente hoy lunes 13 de marzo: Predicciones de la semana según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, lunes 12 de marzo del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más, así como consejos que ayudarán a superar los problemas que se presenten. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Querido Aries, en esta semana estarás muy bien con tus amigos y familia, debido a que tomaste la decisión de hablar más con ellos y mostrarte vulnerable, lo que siempre es muy bien. En asuntos de dinero, viene un pago importante que te hará muy feliz.

Tauro

Deja de tenerle miedo al amor, querido Tauro, ya que hay una persona que te ha mostrado mucho interés y ganas de conocerte más allá de lo que compartes en redes. En temas laborales, viene una nueva oferta en los próximos días; prepara todos tus documentos importantes.

Géminis

En poco tiempo conocerás a una persona especial que te ayudará a sacar adelante ese proyecto al que le tienes tanta fe. No se recomienda que en estos días toques temas delicados con tu pareja, pues la comunicación los hará pelear más de lo normal.

Cáncer

No seas tan egocéntrico, querido Cáncer, y aprende a tomar las cosas con calma. No todo el que te aconseja piensa lo peor de ti, a veces solo quieren verte triunfar en este mundo tan caótico. Es urgente que vayas al dentista, ya que presentas serios problemas.

Leo

En temas de dinero, querido Leo, viene un pago que te hará muy feliz, ya que es le necesario para que concretes ese proyecto que has mentalizado desde hace muchos años. Recuerda que todo logro debe compartirse con la gente que quieres. Disfruta.

Virgo

Antes de invertir, es muy importante que estudie y analice con cuidado todas las posibilidades que se presenten. En temas de amor y romance, una persona especial se hará presente esta semana. Sea sincero y todo fluirá como debe ser; confíe en el Universo.

Libra

No podrás gozar de tu romance nuevo como tanto deseas porque andas inspirado en nuevos proyectos que, a largo plazo, te van a beneficiar. Es momento de que hagas más ejercicio, ya que los excesos con el alcohol perjudican tu cuerpo y salud mental

Escorpio

Andarás algo tenso por cambios en el trabajo, sin embargo, cuentas con todos los elementos para dar lo mejor y seguir con tu avance. En temas de dinero, mucho ojo esta semana, ya que llega un ingreso extra no que debes gastar al momento; piensa en ahorrar.

Sagitario

Tus problemas bucales comienzan a mejorar, querido Sagitario, sin embargo, si ya invertiste en ese tratamiento es importante que no lo dejes. Alguien del pasado se hará presente y te compartirá un consejo que te servirá para crecer en el mundo laboral.

Capricornio

No seas tan duro contigo mismo si aún no olvidas a esa persona que tanto que gustaba y que te falló, querido Capricornio, porque el duelo nunca es lineal. Eso sí ten siempre en cuenta que pronto sanarás y que tu nueva versión será increíble.

Acuario

Quizá debas dejar pasar más tiempo antes de iniciar un nuevo proyecto laboral independiente, pues el último no resultó bien e incluso te causó serios problemas con tus jefes. En asuntos de familia, una persona cerca te dará una noticia que te podrá muy feliz.

Piscis

Piscis, será una semana muy tensa con la gente de tu alrededor, principalmente familia y amigos, ya que no has sido sincero y ellos han notado tus excesos. Vive feliz en temas de trabajo, no te metas en problemas a los que no te llaman directamente.

Fuente: Tribuna