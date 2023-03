Televisa en shock: Michelle Renaud sacude a sus fans tras dar inesperada noticia de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber sacada a la luz su relación con su co-protagonista de La Herencia, Michelle Renaud ha recibido diversas criticas en redes sociales, principalmente porque es acusada de exponer a su hijo a sus amoríos con distintos artistas, cosa que, según los internautas, no es del todo correcto, porque podría causar daño en la estabilidad del pequeño Marcelo. Aún así, la actriz de Doblemente embarazada 2, se ha hecho de oídos sordos y, por el contrario, ha demostrado que tanto ella como su niño son sumamente felices.

Otro de los aspectos que era criticado por los internautas era que Michelle, por alguna razón, no le cortaba el cabello a Marcelo, cosa que era visto por algunos como una manera de maltrato y siempre le dejaban mensajes negativos a la actriz de La sombra del pasado, con respecto a que el menor no lucía bien con su castaña melena; sin embargo, no fue hasta el pasado domingo, 12 de marzo, que las críticas se acallaron, ¿quieres descubrir la razón? Entonces no dejes de leer.

Como se mencionó al inicio de la nota, Renaud siempre suele publicar fotografías en las que tanto ella como su hijo (y ahora Matías Novoa) disfrutan de su vida en familia y el pasado domingo no fue la excepción, ya que, la protagonista de novelas compartió un carrusel de imágenes en los que se puede apreciar su pequeño, ¿la razón? Marcelo estaba celebrando su cumpleaños número 6 y como toda buena madre, Mich no dejó de gritarlo a los cuatro vientos.

En las fotografías, se puede apreciar a Renaud abrazar a su hijo, mientras están de viaje en la playa. Por otro lado, se puede ver una fotografía en la que Matías está abrazando a Marcelo y le está haciendo cosquillas, esta última imagen sirve para dejar en claro que el menor sostiene una gran relación con la actual pareja de Michelle, a diferencia de lo que algunos de sus seguidores señalaban en publicaciones anteriores.

Michelle también se dedicó a compartir algunos videos en donde se aprecia que Marcelo, pese a tener apenas 6 años, ya cuenta con algunos intereses por el arte, sobre todo porque se le puede ver creando sus propias pinturas en el jardín de la casa de Renaud. En un segundo clip se ve a la histrionista y a su hijo acostados en una cama, mientras ambos se abrazaban, lo que logró conmover a sus fans, quienes esta vez no tuvieron material para cuestionar a la famosa.

Como era de esperarse, Michelle adjuntó estas imágenes con un conmovedor mensaje, en el que dejaba en claro cuanto ama a su niño, a quien nombró como el "amor" de su "vida": "6 años cumple el amor de mi vida. Bien dicen... Los días son largos, pero los años muy cortos. Te amo mi moshi. Mi máximo", declaró la famosa, quien además adjunto unos tierno clips de Marcelo cuando era bebé, en sus historias de Instagram.

