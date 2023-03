Televisa en shock: Nieta de Andrés García hunde al actor y hace tremenda confesión sobre su abuelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nicole Curiel es la hija de Leonardo García y Karla Curiel, a su vez, es nieta del actor de cine y televisión Andrés García; sin embargo, esta guapa actriz siempre se ha caracterizado porque no buscó utilizar el apellido de su familia paterna para abrirse paso en la industria del espectáculo, sino que optó por utilizar el apellido de su madre. Pese a ello, la famosa cuenta con grandes producciones en su haber, entre ellas se encuentra Mujeres asesinas, La herencia, Si nos dejan, Una familia de diez y, la más reciente, Mi camino es amarte.

Como algunos sabrán, pese a que Nicole pertenece a la familia García, ella no fue una nieta reconocida por Leonardo, hasta tiempo después. Aún así, esta situación no la conflictuó debido a que siempre contó con el cariño y apoyo de su madre, hecho que mencionó este lunes, 13 de marzo, por medio de una entrevista para el medio TV y Novelas, donde habló un poco de su carrera y su situación familiar.

Una de las cosas que Nicole mencionó fue que el último encuentro con su padre no fue del todo bueno, aunque también destacó que no le guarda ningún rencor: "La verdad no tengo ningún resentimiento con él. La última vez que tuvimos contacto no fue un día bueno, pero uno de mis propósitos es ir a terapia. Tengo cosas atoradas, pero he platicado con él. Leo hace cine fuera de la Ciudad de México y yo estoy haciendo tele aquí. Sería raro, pero no pasaría nada malo. A veces agradezco su falta de estar, me hizo darme cuenta de muchas cosas".

En contraste, Nicole reveló no le hace falta una figura paterna en su vida, puesto ya contaba con una: su abuelo, aunque no se trata del paterno, sino del materno, con quien cuenta con una excelente relación, asegurando que siempre obtuvo amor de ellos, mientras que a su mamá la veía más bien como a una hermana: "Mi abuelo materno es mi papá; él y yo estamos muy conectados, me parezco mucho a él. Mis abuelos están divorciados, pero se ocuparon de mí y me dieron mucho amor; mi mamá fue como mi hermana", declaración con la habría hundido al actor de El Privilegio de Amar, puesto no estuvo para ella en su momento.

Dicha respuesta desvió la atención hacia el histrión de El cuerpo del deseo, a quien Nicole no conoce físicamente, pero si destacó que quería verlo, puesto es consciente de su deteriorado estado de salud: "Sé quien es por la carrera que tiene, pero no como persona. En algún lado recuerdo que le pedí a Leo que me diera la oportunidad de conocer a mi abuelo. (Leonardo) me mostró fotos; sé la figura que es en el cine. La verdad, siento feo que la está pasando mal por su salud, me daría mucho coraje no conocerlo antes de que pasara algo malo".

Si bien, Nicole afirmó que su abuelo paterno pudo compensar la falta de presencia de su padre biológico, Leonardo García, lo cierto es que la histrionista también habría deseado mantener una relación con Andrés García: "Me hubiera gustado tener más contacto con él, escuchar sus consejos... Espero que nada se complique. Espero con el corazón que pueda superar su enfermedad. Ojalá la vida le dé muchos años más".

Fuentes: Tribuna