Tras alistar su muerte y 40 años en Televisa, actriz llega a 'VLA' de luto y ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una querida protagonista de las telenovelas, quien cuenta con 40 años de carrera en Televisa y que vivió una fuerte separación del padre de sus hijos, impactó a todos los televidentes debido a que apareció de luto en el programa Venga la Alegría y hasta rompió en llanto. Se trata de la talentosa Lety Calderón, quien reaccionó devastada a la inesperada muerte del primer actor Ignacio López Tarso.

La famosa actriz mexicana fue captada por las cámaras del matutino de TV Azteca arribando a la funeraria donde estaban siendo velados los restos de su compañero de la telenovela Esmeralda y le resultó imposible no conmoverse hasta las lágrimas al hablar del histrión de 98 años: "Estoy muy triste por esta pérdida, obviamente es irreparable, tuve la gran fortuna de considerarme su amiga", declaró totalmente conmovida.

Don Ignacia había sido hospitalizado por neumonía y una oclusión en el estómago. Lastimosamente al medio día del sábado fue reportado como delicado, ya que estaba semi inconsciente, no hablaba y tampoco comía por su cuenta. Calderón, quien actuó telenovelas como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida y Laberintos de pasión, le dijo a los medios que ella tuvo la fortuna de enviarle un mensaje al actor antes de su partida.

Lety fue gran amiga de don Ignacio

Lety le envió un mensaje a López Tarso a través de un video que su hijo Juan Ignacio Aranda le enseñó mientras estaba en el hospital: "Él estaba sonriendo y me dijo 'mi reinita', le dije te quiero mucho corazón, necesito que estés bien porque me debes una comida, te voy a robar para irnos de pachanga, mis hijos te mandan muchos besos' y él se reía, aún estaba consciente", declaró ante las cámaras de VLA.

Él tenía muchos planes, se quedaron comidas pendientes, porque nos íbamos a ir a comer, pero yo creo que se fue tranquilo de haber hecho tantas cosas, hizo los personajes que quiso, tantos premios, y me atrevo a decir que su mayor premio es la familia que formó".

Asimismo la exesposa de Juan Collado, quien se encuentra preso desde 2019, también expresó toda su admiración a don Ignacio: "Para mí fue un hombre y seguirá siendo un hombre muy culto, con un gran sentido del humor, como compañero siempre fue profesional y amoroso", declaró con la voz entre cortada. También contó que ella le daba "besos en la boca" a López Tarso para "demostrarle el gran amor" que sentía por él.

Calderón, quien tras problemas de salud alistó su muerte dejando en regla la herencia para sus hijos Carlo y Luciano, explicó que una de las grandes enseñanzas que le dejó el histrión mexicano fue que jamás paró de trabajar pese a su avanzada edad y demás adversidades: "Me siento tan mal porque me invitaron a hacer Un Picasso y no tenía tiempo, estaba con mis hijos, no quise quedarle mal a don Ignacio y luego me entero que él estaba en tres obras al mismo tiempo".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria