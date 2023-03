Tras pleito con conductora de 'VLA', cantante destapa si tuvo amorío con ejecutivo de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una afamada conductora y cantante, quien sostuvo un pleito con una de las presentadoras de Venga la Alegría y terminó vetada de TV Azteca, decidió rompe el silencio y aclarar de una vez por todas si, en realidad, sostuvo un amorío con un ejecutivo de la empresa del Ajusco, esto después de que hace algunas décadas trascendiera el rumor de sus presuntos encuentros furtivos.

Se trata de Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, quien saltó a la fama en el año 2002, cuando formó parte de la primera generación del reality show de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, La Academia, esto gracias a su talento con la música regional mexicana; sin embargo, con el pasar de los años, la celebridad comenzó a destacar por las polémicas que la rodeaban, una de ellas fue el mediático pleito que sostuvo con Cinthya Rodríguez, por quien asegura terminó siendo vetada de TV Azteca.

Toñita asegura que jamás tuvo amoríos con ejecutivos de TV Azteca

Otro de los rumores que rodearon por años a la famosa fue su supuesta relación furtiva con uno de los ejecutivos de la empresa del Ajusco, hecho que supuestamente habría ocurrido cuando la compañera de Yahir se encontraba participando en el programa de telerrealidad. No fue sino hasta hace algunos días, cuando Toñita acudió a El Mich Tv, en el canal de YouTube de Michelle Ruvalcava donde destapó lo que en realidad ocurrió.

Según declaraciones de la también conocida como 'Negra de oro', los rumores habrían surgido gracias a una de sus excompañeras de La Academia: "Andaban diciendo, tanto los fans de mi examiga, como ella, que a mí me sacaban de la casa porque yo le iba hacer guguis a Martín Luna, pero la realidad era que yo me rompí una pata", mencionó entre risas la anfitriona de televisión. Y sería debido a ello que la producción solía sacarla de la casa donde se filmaba el reality.

Toñita continuó declarando que los organizadores del show eran crueles, puesto no le permitían hablar con nadie del exterior: "A mí me llevaban encapuchada y no me dejaba hablar con nadie, solo con el Nano, si yo hablaba con el camarógrafo lo despedían. Si hablaba con la del peinado la despedían, era cruel pero eran las reglas". La cantante también destacó que no podía hablar ni siquiera con las enfermeras.

Iba al hospital y me encerraban, no permitían enfermeras, nada más cierto doctor que me viera y me revisara. La primera vez que me esguince, me llevaban encapuchada y de repente escucho que se murió un señor al lado de mí de un infarto

En aquella entrevista, Toñita aseguró que si bien, salía mucho de La Academia, la realidad era porque solía accidentarse bastante dentro del show: "Pero eso es lo que yo hacía. Me sacaban de ahí, me llevaban al hospital, me llevaban al dentista... pero no me llevaban con... No, no", enfatizó la cantante, quien también detalló que no tuvo la oportunidad de conocer a Luna sino hasta que terminó el programa.

Fuentes: Tribuna