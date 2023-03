"Ya no quiero llorar": Hijo de Ignacio López Tarso se hunde en tristeza y revela cómo murió el actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Juan Ignacio Aranda estremeció a toda la audiencia de Televisa debido a que se dejó ver hundido en tristeza luego de la partida de su padre Ignacio López Tarso, quien falleció la tarde del sábado 11 de marzo luego de varios días hospitalizado por diversos problemas de salud. El hijo de la leyenda de cine, teatro y televisión contó a la prensa cómo fueron los últimos días con vida del eterno 'Macario'.

Horas antes de la partida del histrión de 98 años, Juan Ignacio confesó mediante un comunicado a los medios que su padre estaba sufriendo de insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar, además de que estaba semi inconsciente, no podía hablar ni tampoco comer. La razón principal por la que el actor de novelas como El derecho de nacer, La casa en la playa, Esmeralda y ¡Vivan los Niños! estaba en el hospital era una neumonía y una oclusión intestinal.

Hace algunas horas el hijo de López Tarso fue captado llegando a la agencia funeraria donde velaban los restos del exmilitar y expolítico mexicano y no pudo evitar romper en llanto al hablar de la partida de su padre: "Desgraciadamente se concluye una vida espléndida, una vida creativa, productiva, fue sensacional López Tarso, ya no quiero llorar... discúlpenme ¡ya no quiero llorar ante la prensa!", dijo totalmente conmovido.

Don Ignacio junto a su hijo

Aranda también le dijo a los reporteros de diversos medios como Venga la Alegría y Hoy que su padre había pasado a mejor vida sin dolor y de forma pacífica: "Fue una muerte muy tranquila, le tocó a Toño mi sobrino, Toño lo tenía agarrado de la mano y le puso música, pero muy bien, (murió) dormido", destacó. Posteriormente el hijo del más reconocido actor de México expresó toda su admiración hacia él:

Ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica, en mi opinión fue un ser espléndido, maravilloso, un gran actor, un maravilloso padre y lo despedimos con mucho amor".

Los restos del primer actor fueron velados en la agencia funeraria García López al sur de la CDMX durante la mañana y parte de la tarde del domingo 12, posteriormente la carroza con su ataúd salió con rumbo al homenaje póstumo que recibió en el Palacio de Bellas Artes en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), donde colegas como Sergio Corona y César Costa y amigos de don Ignacio lo acompañaron para aplaudirle su enorme trayectoria en las artes.

Se sabe que la última voluntad de López Tarso, quien actuó en cintas como Pedro Páramo y que hasta estuvo nominado a un Premio Oscar por Macario, era ser cremado y se espera que esta tarde de lunes sus hijos tomen la decisión de incinerar el cuerpo del actor para colocarlo en el mausoleo donde se encuentra su también fallecida y única esposa, Clara Aranda López.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria