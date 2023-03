Destrozado, nieto de Ignacio López Tarso llega a 'VLA' y hace desgarradora confesión del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, 11 de marzo, el mundo de la farándula mexicana sufrió un duro golpe, después de que el querido y reconocido actor, Ignacio López Tarso, perdió la vida, después de permanecer algunos días internado en el hospital. Luego de ello, su familia ha respondido algunas entrevistas en donde cada vez revelan más detalles sobre los últimos momentos del actor, así como las últimas decisiones importantes que tomó.

Recientemente, el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría transmitió una entrevista que le hicieron al nieto del actor de Macario y Días de Otoño: Ignacio Sánchez, quien lucía con un semblante cansado y afectado por la pérdida de su abuelo. A su vez, el músico hizo una inesperada revelación y es que, posiblemente el histrión pudo haber prolongado su vida un poco más, con la ayuda de un marcapasos, pero éste se habría negado a ponérselo.

De acuerdo con las palabras de Sánchez, el motivo por el que el famoso no quiso someterse a la operación para colocarse el dispositivo fue porque detestaba los hospitales:"Él tenía que haberse puesto un marcapasos hace ya un tiempo y no quiso porque odiaba los hospitales", declaró Ignacio con voz atropellada, pero estas no fueron las únicas revelaciones que el músico hizo ante las cámaras de la empresa del Ajusco.

Resulta ser que, si bien, Ignacio López Aranda se encargó de dar algunos detalles sobre los últimos minutos de vida del actor de Cri-Cri: El grillito cantor; Antonio tenía algunos detalles extra y es que, según sus palabras, el actor habría fallecido de la manera más pacífica posible: "Le veía una venita aquí (en el cuello). Le poníamos la mano en el pecho y cada vez respiraba más despacito, la vena cada vez más lento hasta que la vena se apagó y la pantalla con todos los signos vitales llegó a cero. Sabíamos que e había ido. Fue una muerte natural y muy tranquila".

Por otro lado, los medios abordaron al hijo del actor, Juan Ignacio Aranda, a quien le pidieron de manera insistente una entrevista, pero éste se negó dado a que aún no se siente listo como para poder hablar sobre la muerte de su padre, la cual ocurrió apenas hace poco más de 72 horas: "En algunos días más podré dar una entrevista, pero no tanto como me lo piden, todos quieren una entrevista en vivo, al aire y no puedo, poco a poco me iré dosificando".

Cabe señalar que, hasta hace pocos días se desconocía cuál sería el destino de las cenizas del actor, Juan Ignacio declaró que esperaba llevarlas junto a la esposa de Tarso, Clara, pero parece que esto no pudo ser así, ya que estarán en su casa. A su vez, Aranda reveló que han sido días cansados para él: "Estoy muy cansado, he llorado mucho, tuve ensayo, me voy a ir a ensayo, le dedicaré el ensayo a mi padre y vamos a ir por las cenizas y las vamos a llevar a casa".

Fuentes: Tribuna