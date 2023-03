Enferma y divorciada: Tras fracaso en 'Hoy', exconductora de Televisa hace dura confesión en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien se unió a las filas de Televisa luego de haber estado 18 años en TV Azteca, sorprendió al público debido a que este martes 14 de marzo reapareció en el matutino Venga la Alegría haciendo fuertes declaraciones. Se trata de Toñita Salazar, quien hizo su debut en la empresa del Ajusco cuando fue concursante del reality La Academia en su primera generación.

Actualmente la intérprete nacida en el estado de Veracruz trabaja para la televisora de San Ángel, donde hace tiempo fue conductora de un programa en Televisa Guadalajara y además el pasado año formó parte de Las Estrellas Bailan en Hoy llegando hasta la gran final pero fracasó junto a su pareja de baile, Tony Garza, ya que obtuvieron el último lugar. Ambos artistas estallaron y aseguraron merecer un puesto más arriba.

Mientras concursaba en el proyecto del programa Hoy, 'La negra de oro' abrió su corazón ante las cámaras admitiendo tener problemas con la depresión y ansiedad que le diagnosticaron desde hace años y luego vivió fuertes momentos tras divorciarse de Luis Manuel quien fuera su pareja por los últimos 17 años. Aunado a esta situación Antonia Salazar enfrentó un intento de suicidio de su hija, quien por fortuna fue puesta a salvo.

Desafortunadamente Toñita ahora se encuentra metida en otra polémica y es que su compañera de La Academia Myriam Montemayor solicitó ante un juez medidas de protección debido a los constantes ataques que hace la veracruzana en su contra. Este martes 14 de marzo la cantante apareció en el matutino VLA para hablar de la demanda y orden de restricción que hay en su contra y dijo que le pareció arbitraria la forma en la que fue notificada.

La exacadémica, quien presuntamente estaba vetada del Canal Azteca Uno por orden de la propia Myriam, resaltó que las autoridades llegaron a su casa a altas horas de la madrugada, lo cual provocó que su ansiedad volviera a descontrolarse: "Si a las 2:30 de la mañana, como si fueras un delincuente, llegan a tu domicilio ¿te parece padre?, que lleguen en la madrugada a darte una orden, ¿eso qué es? ¿violencia contra la mujer?", dijo molesta.

Segura de que ella no tiene nada qué esconder, Salazar resaltó que ella jamás ha sido la "mala del cuento" como muchos creen y explicó que sus abogados están checando la posibilidad de contrademandar a Montemayor por este proceso legal: "Con un juez no puedes mentir y si mientes te van a descubrir, bendito Dios las pruebas existen y hay testigos, no he golpeado a nadie, una cosa es decir y otra cosa es ejecutar", dijo ante las cámaras de Venga la Alegría.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria