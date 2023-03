La dieron por muerta: Cantante reaparece e insulta a una mujer: "Quítate a la mie..., per..."

Comparta este artículo

Canadá.- En días recientes, una reconocida cantante del punk-rock-pop, dio de qué hablar durante la presentación de unos reconocidos premios a lo mejor de la música, esto debido a que tuvo que enfrentarse a una manifestante ecologista quien subió, sin prendas superiores, al escenario y se pavoneó, mientras que la celebridad intentaba dar un discurso. Al final, la estrella perdió la paciencia y corrió a su molesta acompañante.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 13 de marzo, cuando la intérprete Avril Lavinge, fue invitada a los Premios Juno 2023, donde acudió como una de las presentadoras, el incidente se suscitó cuando la intérprete de Complicated estaba presentando a AP Dhillon; fue entonces, cuando una joven rubia, con anteojos y pantalón rosado subió de manera inesperada al escenario. Lo que causó gran confusión era que no llevaba ramera encima.

Todo parecía indicar que el controvertido espectáculo se debía a una especie de manifestación en la que se leía: "Salven al cinturón verde", lo que hace referencia a un polémico plan de desarrollo del Gobierno de Ontario en Canadá, país en el que se estaban celebrando los mencionados galardones. Todo parecía indicar que Avril estaba dispuesta a ignorar la presencia de la joven, quien se paseó durante un rato sobre el escenario mientras todos se mantenían estupefactos.

Joven se manifiesta en los premios Juno 2023

Por su parte, la desconocida se mostraba con una sonrisa burlona en frente de todos los presentes; fue entonces que la propia Avril perdió la paciencia; se dio la vuelta y golpeó con fuerza el pecho de la mujer, quien no dejó de sonreír, ni siquiera cuando guardia intentó sujetarla, con cuidado de no tocar de más: "¡Quítate a la mie...!", declaró Lavinge, quien al notar la insistencia de la chica volvió a reclamar: "Quítate a la mie... pe...".

De acuerdo con declaraciones del medio Page Six, finalmente, el guardia logró deshacerse de la insistente manifestante, aunque se desconoce cuál fue su destino, si es que fue expulsada del evento o si levantarán cargos en su contra. Por su parte, la cantante de What the Hell lanzó una amenaza, a modo de broma, a la audiencia, a quienes les aclaró: "Ahora nadie intente nada esta vez. Me jod...".

Cabe señalar que si bien, Avril Lavinge es una de las estrellas de la música más importantes de principios del 2000, a quien veían como una antítesis de Britney Spears, la realidad es que la cantante tiene una curiosa historia con algunos de sus fans, mismos que hace algunos años inventaron la teoría de que la cantante de I'm with you, había fallecido y la celebridad que todos conocen en la actualidad se trata de un clon.

