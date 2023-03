Luto en Televisa: Aracely Arámbula se ahoga en llanto y da el último adiós a Ignacio López Tarso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Aracely Arámbula, quien el pasado 2022 regresó a las filas de Televisa, sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que apareció desconsolada por la irreparable partida de Ignacio López Tarso. Como se sabe el primer actor perdió la vida el sábado 11 de marzo luego de varios problemas de salud que lo mantuvieron hospitalizado durante una semana.

Poco antes del deceso del histrión, su hijo Juan Ignacio Aranda lo reportó en estado grave y mediante un comunicado de prensa explicó que su padre ya que estaba semi inconsciente, no hablaba y tampoco comía por su cuenta. La tarde de ayer lunes 13 de marzo 'La Chule' acudió al homenaje póstumo en el Teatro San Jerónimo para despedirse de su colega, con quien trabajó en ese recinto en la obra Un Picasso.

Aracely, quien tiene demandado a Luis Miguel por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, rompió en llanto ante la prensa al recordar cómo fue trabajar con López Tarso: "Para mí pisar este escenario, con todo respeto estamos en su despedida... para mí es muy fuerte estar en este escenario donde celebramos la vida de él, la de Picasso". Asimismo, 'La Chule' relató que para ella fue un honor haber trabajado con este "maestro".

Ignacio y Aracely hicieron una obra juntos

Incluso señaló que el pasado jueves, justo antes de que don Ignacio perdiera la consciencia, pudo comunicarse con él a través de un audio y dijo que el actor le respondió diciéndole 'puras cosas bonitas'. "El viernes le mandé un audio y conservo uno en donde me dijo cosas muy hermosas. Y hablábamos durante la pandemia, gracias a su asistente. Platicábamos muchas cosas muy hermosas", dijo con la voz entrecortada.

La protagonista del remake de La Madrastra aseguró que la partida del histrión de 98 años dejará "un gran vacío" cultural y confesó que sus retoños también están consternados por su muerte: "(Mis hijos) están consternados, me dijeron que me querían acompañar pero les dije que no, le decían don Ignacio, sabían que era su Picasso, para mí venir aquí es muy difícil, se me quiebra el corazón, él está en vida eterna pero los que nos quedamos aquí padecemos", declaró ahogada en llanto.

Aracely no paró de recalcar que López Tarso siempre fue una persona con gran vitalidad y con una entrega en los escenarios que jamás había visto. Asimismo entre lágrimas la también cantante dijo que el actor le pidió volver a hacer Un Picasso en línea pero sus planes se arruinaron debido a su inesperada partida: "Él me decía que quería llegar a los 110 y bueno ya está comenzando su vida eterna...", dijo totalmente destrozada.

Fuente: Tribuna