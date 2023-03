Piqué habla de más y muestra su postura frente a la canción de Shakira y Bizarrap 'Sessions 53'

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Si bien, la mediática separación entre Shakira y Piqué no ha parado de dar de qué hablar desde junio del año 2022, debido a las constantes indirectas que ambos se lanzan por medio de canciones o a través de las transmisiones de Twitch de la Kings Leage, la realidad es que tanto el exfutbolista se ha abstenido de hacer alguna declaración con respecto a lo ocurrido, a través de los medios de comunicación, al contrario de la colombiana, quien ya ha dado tres entrevistas al respecto y ha lanzado cuatro temas relacionados a su ruptura.

Sin embargo, por más que Gerard ha intentado no hablar directamente del tema, al grado en el que se le ha visto escapar de los paparazzis junto a Clara Chía, el catalán no pudo evitar contestar algunas preguntas en días recientes, cuando acudió a una entrevista en el programa El món de la cadena RAC1, donde habló de algunos de sus proyectos y la visión que tenía sobre el deporte ne Barcelona.

Aunque en un inicio todo estaba enfocado en el tema del deporte, no tardó a salir a la luz el tema de Shakira, esto ocurrió cuando el entrevistador cuestionó a Piqué sobre si había escuchado el tema Sessions #53, a lo que el exjugador del Barcelona respondió que, en realidad no quería hablar sobre el tema, aunque si reconoció que escuchó la nueva pieza musical de la madre de sus hijos: "Sí, obviamente (escuché la canción".

Luego de ello, Gerard recalcó que no quería hablar del tema, para posteriormente insinuar que la originaria de Barranquillas se está comportando de manera irresponsable dado a que está poniendo en riesgo la estabilidad de los hijos que ambos concibieron: "No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien".

Cabe señalar que aunque ambos famosos han sido claros en el aspecto de que ambos esperan que la separación no afecte de ninguna manera a sus hijos, la realidad es que, según declaraciones de Shakira, tanto Sasha y Milan la han impulsado a lanzar temas como Te felicito o en realizar colaboraciones con Bizarrap, dejando entrever que si se animó a sacar esas canciones lo habría hecho por ellos.

Por otro lado, en la misma entrevista, Piqué relató que él se encargó de llevar a Sasha a las transmisiones de Kings League, porque el menor se lo habría pedido: "Le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor".

Fuentes: Tribuna