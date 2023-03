Por este motivo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue parte de la herencia de María Félix

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que una de las familias más importantes dentro de la farándula sea la denominada dinastía Pinal, grupo que es encabezado por la última gran actriz del Cine de Oro Mexicano, Silvia Pinal. Sin embargo, uno de sus miembros es relevante todavía más por un fuerte vínculo con María Félix alias 'La Doña', la cual fue no solo relevante para nuestro país sino también para el cine internacional; nos referimos a Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

La empresaria y además cantante de 31 años de edad, es ahijada de 'La Doña', por lo que recientemente reveló que antes de morir, la originaria de Alamos, Sonora, le cuestionó sobre qué quería como herencia, respuesta que la también nieta de Enrique Guzmán terminó por confesar en una entrevista concedida a la actriz y cantante a Lucía Méndez.

"Me dijo 'tú vas a heredar unas joyas divinas, es lo único que te debería interesar'", reveló Frida Sofía.

En la entrevista que se ha vuelto tendencia, la hija de la intérprete de temas como Reina de Corazones, Eternamente Bella o Yo te esperaba, también imitó el peculiar tono que la legendaria actriz tenía para hablar, por lo que para los internautas no fue nada difícil de imaginarla diciendo tal frase; incluso, pese a que han pasado casi 21 años del fallecimiento de 'La Doña', Frida Sofía recién reveló este peculiar dato.

No obstante, se sabe que si maría Félix accedió a amadrinar a la hija de la cantante no fue tanto por ser parte de la Dinastía Pinal, sino porque la actriz tenía un fuerte acercamiento con la madre de Pablo Moctezuma, padre de la hoy expresa heredera de 'La Doña', lo que llevó a incluso remarcar que cuando la conoció, tuvo certeza de que se trataba de la mujer más bella de su tiempo.

Hasta ahora, Frida Sofía no ha revelado si las joyas que María Felix le heredó le fueron entregadas tras el deceso de la actriz en abril del 2002, al tiempo que tampoco detalló cuáles son; no obstante, es bien sabido que entre sus finos gustos, la diva mexicana solía tener una amplia colección de joyas de diversos diseñadores aunque no negó que su favorito siempre fue Cartier, una de las marcas francesas más prestigiosas.

Algunos expertos han remarcado que las joyas que María Félix tenía cuentan con un valor aproximado de 100 mil dólares, lo que se traduce en un aproximado de más de dos millones de pesos. Tales joyas eran tan prestigiosas y únicas que incluso se sabe que una de ellas fue la que la actriz de Hollywood, Meryl Streep usó en un evento y de la cual no se supo su paradero después.

