¿Se acabó el amor? Irina Baeva presume FOTOS con Gabriel Soto y él impacta con fuerte declaración

Ciudad de México.- Los famosos actores Gabriel Soto e Irina Baeva de nueva cuenta están dando de qué hablar y es que reaparecieron juntos luego de enfrentar rumores de una supuesta separación durante más de 6 meses. Como se recordará, desde mediados del 2022 medios y periodistas afirmaron que el protagonista de telenovelas de Televisa dio por terminado su noviazgo con la originaria de Rusia por "tóxica".

Supuestamente Irina se negaba a regresar el anillo de compromiso a Soto porque estaba ilusionada con volver a reanudar sus planes de boda y luego se dijo que él había encontrado consuelo en los brazos de otra mujer: Sara Corrales. Sí, el también conductor mexicano habría tratado de enamorar a la colombiana durante las grabaciones del melodrama Mi camino es amarte, donde protagonizaron románticas y fuertes escenas.

Tras todas las especulaciones entorno a su noviazgo, actualmente Baeva y el exesposo de Geraldine Bazán ya han realizado varias apariciones juntos en público como la semana antepasada que asistieron a la entrega de Premio Lo Nuestro en Miami. Mientras que el pasado fin de semana Gabriel y la nacida en Moscú fueron captados en Puerto Vallarta, Jalisco, a donde asistieron a un importante evento.

Irina y Gabriel reaparecieron juntos

Resulta que la pareja de artistas acudió como invitados estelares a la segunda edición del VinomaFest, donde pudieron probar algunas de las 300 etiquetas de vino mexicano que se realizan en ocho diferentes regiones del país. Irina de inmediato aprovechó su cuenta oficial de Instagram para mostrar un poco de los increíbles momentos que estaba viviendo con su amado en aquella región del estado de Jalisco publicando un par de fotos.

Por otro lado la mañana de este martes 14 de marzo el intérprete de melodramas como La Madrastra, Soltero con hijas y Antes muerta que Lichita apareció en el matutino Sale el Sol a través de una entrevista exclusiva en la que volvió a hablar de su presunto rompimiento con Irina: "Estamos bien, es que es muy chistoso, si no nos ven en redes sociales, no estamos juntos, y no necesitamos estar subiendo cosas, todo está perfecto", declaró.

Asimismo el integrante del nuevo reality Mi famoso y yo contó que sus planes de casarse con la actriz de 30 años continúan firmes: "Cuando sea (la boda), sí... Todo bien, feliz y aprovechando el momento", dijo con una sonrisa. En otros temas, Soto confirmó que la pelea de box que tenía pactada para el programa Combate Global ya no se realizará debido a que tiene una apretada agenda de trabajo en la televisión:

El box es mi pasión, pero finalmente solo es un hobbie", declaró.

