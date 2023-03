Se volvió mujer: Tras renunciar a Televisa por TV Azteca, actor deja 'VLA' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien cuenta con 18 años de experiencia en Televisa y que este 2023 regresó a las filas de TV Azteca, tiene en shock a todos sus fans debido a que este martes 14 de marzo abandonó la conducción del matutino Venga la Alegría y la producción presentó a su reemplazo. Se trata de Mauricio Barcelata, quien actuó en telenovelas como Mi generación, DKDA, sueños de juventud, El juego de la vida y La fea más bella.

Además se dio a conocer entre el público de la televisora de San Ángel por su trabajo como presentador en los programas Vida TV, el show, Nocturninos y Muévete. Tras quedarse sin contrato de exclusividad, en 2010 Barcelata se cambió a la televisora del Ajusco siendo parte de exitosos programas como VLA, Para todos, La Academia Kids y Todo o nada. No obstante, en 2016 dejó esta empresa y emigró a Imagen TV.

El actor de 53 años formó parte del elenco original de Sale el Sol hasta que en 2020 recibió la oportunidad de retornar a Televisa conduciendo el reality Guerreros 2020. Luego de reincorporarse a su 'casa', el también cantante oriundo de Veracruz contó en una entrevista con el programa Hoy que cuando llegó a la CDMX al inicio de su carrera para estudiar en el CEA no tenía para comer e incluso hasta tuvo que vivir en la misma escuela por falta de recursos.

Pero desde que arrancó este 2023 Mauricio, quien se volvió mujer en la obra de teatro Aventurera dando vida a 'Bugambilia', sorprendió a todos sus seguidores pues desafió el veto de Televisa renunciado a su empleo y regresando al Canal Azteca Uno por todo lo alto. Resulta que la nueva administración del Ajusco realizó varios cambios en VLA con el fin de mejorar la audiencia y uno de ellos fue regresar al veracruzano a la conducción.

Aunque ya pasaron varias semanas de su reincorporación a Venga la Alegría, la audiencia del matutino ha señalado que Barcelata no termina por encajar con el resto de sus compañeros y dicen que es evidente que "hay tensión" con algunos de ellos. Los fans no olvidan que presuntamente el veracruzano tuvo conflictos con Sergio Sepúlveda en el pasado y es que declaró en Hoy que no soportaba a este productor y conductor.

Desde hace varios días el esposo de María José Suárez no se ha presentado en el foro de VLA debido a que resultó contagiado de Covid-19 y los únicos que han aparecido a cuadro son Laura G, Pato Borghetti, Anette Cuburu, 'Serge' y Kristal Silva. Debido a que este martes tanto 'El Capi' Pérez como Mau estuvieron ausentes, la producción del matutino decidió tener un conductor invitado para reemplazarlos y el elegido fue Enrique Mayagoitia. ¿Quisieras que 'Kike' tome el lugar de Barcelata de forma definitiva?

