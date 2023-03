Shock en la farándula: Hija de Lucero confiesa que se casará con actor 36 años mayor que ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lucerito Mijares, hija de la pareja de cantantes Lucero y Manuel Mijares ha sabido conquistar el corazón de los mexicanos en los conciertos en los que ha participado junto a sus progenitores, así como también con su actuación en La más draga, donde también se llevó el cariño y la admiración del staff del show. Si bien, la joven cuenta con 18 años y gracias a su madre, la protagonista de Alborada, se sabe que su interés es estudiar, la realidad es que hace unos días, la adolescente hizo una afirmación que dejó a todos boquiabiertos.

Todo ocurrió durante la noche del pasado domingo, 12 de marzo, cuando Lucerito publicó un video en donde se le veía sumamente feliz y emocionada, ¿la razón? su actor favorito, Brendan Fraser, había ganado el Oscar a mejor actor. La famosa aseguró que se encontraba "shockeada", pero más impresionados quedaron todos cuando aseguró que el histrión de La momia se convertiría algún día en su esposo.

Esto causó risas y sorpresas entre sus fans, puesto como se mencionó al inicio de la nota, Lucerito tiene 18 y Brendan cuenta con 54 años, es decir, hay más de tres décadas de diferencia entre ellos, aunque esto no es impedimento para que la joven lo tenga como su amor platónico: "Mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser, ganador del Oscar, por mejor actor, que no lo puedo creer, que no se lo podía ganar nadie más que él, no lo puedo creer. Estoy sin palabras, estoy shockeada, me voy a casar con él, o sea, mi esposo va a traer un Oscar a la casa, ya con eso me muero en paz", aseguró Lucerito.

Hija de Lucero revela que se casará con Brendan Fraser

Por otro lado, la aspirante a cantante, como toda buena fan, mostró sus esperanzas de que, de alguna manera, su video le llegará al actor de De viaje al centro de la tierra: "Espero que este mensaje algún día le llegue, pero bueno, buenas noches, los quiero", reveló la joven, quien vio la entrega de los glamurosos premios de La Academia en compañía de su papá, Manuel Mijares, mismo que escuchó cuando Lucerito reveló quien sería su futuro yerno.

Pero Lucerito no era la única emocionada porque Brendan haya obtenido el premio al mejor actor, ya que, el propio Fraser conmovió a muchas personas por dejarse ver en el escenario de los Oscar al borde del llanto y casi sin poder hablar: "¡Así que así se ve el multiverso! Por Dios le agradezco a La Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida. Caballeros, sus corazones tamaño ballena nos permiten ver dentro de sus almas como nadie más nos permite. Quiero decirles que solos las ballenas pueden nadar a la profundidad y el talento".

Brendan continuó su discurso recordando que, al inicio de su carrera no la tuvo fácil, pero no todo habría sido negativo, ya que, hubo algunas puertas que se le abrieron, gracias a su buen aspecto físico, cosa que el propio histrión abordó en algunas entrevistas: "Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente, pero si había una facilidad que yo no valoré en su momento. Y quiero dar las gracias por esto. Gracias a cada uno de ustedes".

Fuentes: Tribuna