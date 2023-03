Shock en TV Azteca: Anette Cuburu estrena galán tras divorcio de ejecutivo de Televisa y veto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que la polémica conductora Anette Cuburu, quien tiene un fuerte pleito con Andrea Legarreta y por ello estaría vetada del programa Hoy, podría estarse dando una nueva oportunidad en el amor luego de su complicado divorcio de Alejandro Benítez, quien es un poderoso ejecutivo de Televisa. Según información de TVNotas, la llamada 'cachanilla' estaría saliendo con un famoso empresario.

Como se sabe la actual integrante del matutino Venga la Alegría ha señalado al padre de sus tres hijas de arruinarle la carrera luego de su separación y es que afirma que él la mandó a vetar "de todas las televisoras del mundo" y además varias de sus amistades la abandonaron tras su divorcio: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", dijo hace unos años.

Este martes 14 de marzo la revista TVNotas sacó en su portada que Anette, quien ha realizado programas en TV Azteca como El club de Eva, Todo un show, VLA y Al Extremo, presuntamente se está dando una oportunidad sentimental con Aarón Mizrahi, quien es dueño de uno de los restaurantes más famosos de la CDMX: "Está viviendo una etapa muy bonita... Anette está muy contenta e ilusionada conociendo al hombre que la cautivó", dijo una supuesta amiga de la presentadora.

Supuestamente la exconductora de Hoy se encuentra más que feliz al lado del conocido chef ya que este la trata como reina: "Aarón es muy caballeroso y detallista, y él sabe cómo conquistar a las mujeres, y con Anette lo ha sabido hacer muy bien, porque ella anda muy feliz, muy entusiasmada y con ganas de seguir conociéndolo día con día". TVNotas también compartió las primeras fotos donde 'La Cuburu' aparece con su nuevo galán.

Resulta que la también actriz de 48 años celebró el cumpleaños de su amado con un espectacular evento donde fue captada por la prensa besándolo y muy tomada de su mano. En este importante evento 'La Güera' estuvo acompañada por varios de sus compañeros de la empresa del Ajusco como Ismael Zhu El Chino, Kristal Silva y su esposo Luis Ángel, Linet Puente, Laura G y Mónica Castañeda, por mencionar algunos.

De ser realidad que Cuburu sí comenzó con este noviazgo, sería la primera vez que la famosa se deja ver con galán luego de divorciarse de Benítez. Cabe resaltar que hace algunas horas Anette respondió algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y admitió tener pareja, además de que señaló que sus hamburguesas favoritas eran las que prepara Aarón, lo cual confirmaría que él sí es su nuevo novio.

