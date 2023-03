Tras filtración de audios, destrozan a nuera de Silvia Pinal: "La nuera incomoda de la familia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 9 de marzo, fueron filtrados algunos audios en donde se puede escuchar la voz de la nuera de Silvia Pinal y esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, declarar que ella y su esposo habrían sido los autores del robo a la casa de la primera actriz. La encargada de dar la premisa fue la polémica revista, TV Notas, quienes anteriormente habían sido acusados por artistas como Andrea Legarreta o la agrupación de RBD por lanzar noticias falsas, aunque esta vez parece que no estaban equivocados.

Como algunos recordarán, la noticia se filtró la semana pasada, en el audio se podía escuchar la voz de Mayela, quien declaraba orgullosa que había sacado joyas, oro y hasta pinturas sumamente valiosas de la casa de la actriz de El Inocente. Según Laguna, la persona que se encargó de facilitar el robo fue el mismo Luis Enrique, quien habría apagado las cámaras de la casa desde su celular, además se jactó de que nadie más les diría nada.

Mayela declaró: "Sacamos todo. Estuvimos como dos días ahí checando todo con líquidos, con todo... Entonces, sí dejamos joyitas porque no todas vale la pena (...) Nosotros, lo que vamos a hacer es fundirlas. El oro líquido vale 98 por ciento de su valor.. nos llevamos solo nomás como cinco kilos". Como era de esperarse, la noticia se propagó rápidamente, por lo que al día siguiente de este escándalo, la propia Laguna utilizó su cuenta de Facebook para emitir un comunicado en el que se retractaba de todo.

Según Mayela, Luis Enrique no habría estado involucrado en el asalto e incluso aclaró que esto lo había presumido con la finalidad de impresionar a alguien: "Ante los embates públicos que de manera injusta ha recibido (Luis Enrique Guzmán), es mi responsabilidad asumir las consecuencias de mis propias palabras, a las que fueron totalmente ajenos él y por supuesto la familia Pinal a la que le debo total respeto, y a la que este momento le pido una disculpa por el daño que pude haber causado con mis expresiones".

Finalmente, Mayela se aseguró de hacer especial énfasis en que ella no habría tomado ningún objeto de la casa de Silvia y destacó que resolverían todo en lo privado y como familia: "Mucho menos aún tomaría algo que no me pertenece, asumo las consecuencias de mis actos y deslindo a Luis Enrique de cualquier responsabilidad relacionada con la plática que se escucha en el audio, pues él nunca estuvo enterado de ello. Lo que suceda como consecuencia de esto, se resolverá dentro de la familia, expresar la verdad a veces duele, pero es lo correcto, y por supuesto libera, gracias".

Sin embargo, estas declaraciones únicamente sirvieron para que la periodista y escritora Claudia Icaza la destrozara a través de su cuenta oficial de Twitter. Resulta ser que el día de ayer, la comunicadora declaró: "Esa Mayela (nuera de Silvia Pinal) sí sabe vender audios polémicos. Y todos esperando el siguiente. El de los 5 kilos de oro que iban a fundir le quedó muy ingenioso. Y la explicación que dio luego hacer público ese audio, ni se diga. Muy creativa la nuera incómoda de la familia Pinal".

