Adiós 'Hoy': Tras 11 años en TV Azteca y rechazar protagónico en Televisa, actriz regresa a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien formó parte de las filas de TV Azteca por alrededor de 11 años y que el pasado 2022 renunció a Televisa, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este miércoles 15 de marzo reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Adriana Louvier, quien lleva más de 5 años retirada de los melodramas tanto en el Ajusco como San Ángel.

La intérprete mexicana de 42 años llegó al Canal Azteca Uno tras estudiar actuación en el Centro de Formación Actoral (Cefac) y su primera novela fue Golpe bajo en el año 2000. Luego le siguieron otros grandes proyectos como Top Models, Ángel, las alas del amor, Amor en custodia, Tengo todo excepto a ti y Emperatriz, por mencionar algunas. Finalmente en 2012 llegó al Canal de Las Estrellas con la primera entrega de Corona de lágrimas.

Fuente: Internet

Posteriormente la originaria de la CDMX realizó otros melodramas para Televisa como Quiero amarte, Yo no creo en los hombres, Sin rastro de ti y Caer en tentación fue la última en 2017. Pese al gran éxito que obtuvo interpretando a la protagonista 'Olga Ancira', el año pasado 'La Louvier' rechazó volver a reencarnarlo para la segunda temporada de Corona de lágrimas y desairó al productor José Alberto 'El Güero' Castro porque tenía otros proyectos en puerta.

Luego de que su colega Geraldine Bazán tomara su lugar en el melodrama, Adriana reapareció en el programa Hoy para promocionar su participación en la serie La mujer del diablo, que se estrenó de forma exclusiva en la plataforma VIX que crearon tras la fusión de Televisa y Univisión. Este fue el primer proyecto de la actriz en los últimos 5 años, ya que había estado muy ausente de la actuación y se había enfocado en su vida personal.

Adriana en 'Hoy'

Hace algunas horas Louvier fue captada llegando al evento de promoción de la película ¡Que Viva México! y en un pequeño encuentro con los reporteros de Venga la Alegría compartió si planea convertirse en madre pronto con su actual esposo Guto Salas. La intérprete mexicana de 42 años y el famoso chico fitness tienen al menos 15 años de relación sentimental pero formalmente casados llevan 6 años.

Aunque anteriormente Adriana había manifestado su deseo de convertirse en madre, ahora ante las cámaras del matutino de Televisión Azteca dijo que ella y su marido tomaron la decisión de no tener hijos: "Bueno, desde hace tiempo nosotros tomamos la decisión de que, creo, no, no lo vamos a hacer pero bueno, no sé, a ver con el tiempo", expresó sensible. Aunque ahora no dio las razones, el año pasado la actriz había dicho que no quería tener hijos porque "el mundo ya está muy complicado".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria