Adiós TV Azteca: Tras hundir a Legarreta y amorío con Erik Rubín, retirada actriz vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial actriz y cantante, quien hace 28 años abandonó las telenovelas de Televisa y que supuestamente estuvo vetada de TV Azteca, regresará al foro del programa Hoy este miércoles 15 de marzo luego de haber tenido un sonado amorío con Erik Rubín, el famoso exesposo de Andrea Legarreta. Se trata de Paulina Rubio, quien reaparecerá en el matutino para promocionar su nueva música.

La intérprete llamada como 'Chica Dorada', quien grabó su último melodrama Pobre niña rica desde 1995, hasta la fecha sigue dando de qué hablar por el tórrido romance que tuvo con el intérprete de Princesa Tibetana a la par que él salía con Alejandra Guzmán. Y es que hay que recordar que hace varias décadas Paulina lanzó una canción llamada Mío dedicada a Rubín, mientras que la rockera mexicana sacó el tema Hey güera dedicada a su rival de amores.

Fuente: Internet

Ambas artistas estuvieron profundamente enamoradas del exintegrante de Timbiriche y desde que este anunció su separación de 'La Legarreta', los internautas no han dejado de especular que tanto la hija de Susana Dosamantes (qepd) o Alejandra tienen la oportunidad de volver con él. Hay que recordar que el pasado 22 de febrero Andy y Rubín hicieron oficial que llevaban al menos 5 meses separados luego de 22 años de matrimonio.

Desde hace varias horas en las redes sociales del programa Hoy se anunció por todo lo alto que la mañana de este miércoles 15 de marzo 'La Rubio' engalanará el foro 16 de San Ángel con su presencia pues la tendrán como invitada especial. La exesposa de Gerry Bazúa aparecerá en el matutino competencia de Venga la Alegría promocionando su nuevo sencillo No es mi culpa y es probable que sea cuestionada sobre la separación de Rubín.

Sin embargo, el público del Canal de Las Estrellas se encuentra en shock ya que casualmente Andrea Legarreta no estará presente en Hoy cuando Paulina regrese, debido a que acaba de resultar positivo a Covid-19 y por ello permanecerá varios días sin ir a trabajar. Pero algunos de los televidentes creen que es lo mejor que Andy no esté en el foro del programa al lado de la cantante de 51 años ya que la última vez que los visitó le hizo un desaire.

Resulta que durante toda la entrevista con el elenco de Hoy, 'La Pau' se la pasó sentada de lado dándole la espalda a la exesposa de Erik, lo cual muchos consideraron como una falta de respeto. Aunque cabe resaltar que la propia Legarreta manifestó que no se tomó personal la actitud de su invitada y dijo contundente: "Me gusta evitar la fatiga. Entonces, prefiero pensar que no fue un desaire. Prefiero pensar que de verdad ese es su lado y eso le gusta".

Paulina habría estado ignorando a Andrea

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy