Bomba en Televisa: Sylvia Pasquel explota y lanza dura indirecta a hijo de Silvia Pinal ¿por ratero?

Ciudad de México.- Durante los últimos días la dinastía Pinal no ha dejado de dar de qué hablar debido a diversas polémicas y este miércoles 15 de marzo la tensión aumentó debido a que salió a la luz una fuerte declaración que hizo la actriz Sylvia Pasquel al parecer con indirecta para su medio hermano Luis Enrique Guzmán, quien recientemente fue señalado por un supuesto robo millonario a su madre Silvia Pinal.

Resulta que la intérprete de melodramas como Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón y Qué pobres tan ricos recientemente apareció de invitada en el programa Montse&Joe y aquí aprovechó para declarar que por fortuna ella ha podido construir su propio matrimonio y que no vive esperanzada a que 'La Pinal' le herede algo. Como se recordará, en el pasado Sylvia dijo que su hermano Luis Enrique estaba "desesperado" por obtener las riquezas de su madre.

Ante las anfitrionas Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, la también cantante mexicana explicó que ella invirtió sus ahorros en varias propiedades y aseguró que ahora mismo se podría retirar sin sufrir ningún tipo de problema económico: "Soy terrateniente, seguí el consejo de una amiga, de Patricia Reyes Spíndola, que ella dijo que quería tener 10 propiedades porque con eso ella iba a salir adelante e iba a tener una seguridad".

Entre risas, la abuela de la modelo Michelle Salas explicó que todo su patrimonio lo tiene invertido "en ladrillitos" que no tienen "mucha fluidez", sin embargo, sí le permiten vivir honradamente: "Nomás tengo puros ladrillos, no tienen liquidez, y ahorita yo me podía retirar tranquilamente, no tengo ningún problema económico", expresó. Incluso relató que durante la pandemia contrario a otros colegas, ella nunca sufrió de estrés financiero.

Posteriormente 'La Pasquel' lanzó un tajante mensaje que todo el público de Televisa considera una indirecta para su hermano, pues aseguró que ella no pretende que doña Silvia la incluya en su testamento "como otros": "Bendito Dios tengo y por eso no estoy en busca ni en voz de nada, no estoy esperando nada, la vida me ha dado suficiente, mi mamá me ha dado la mejor herencia que es su amor y su cariño, lo demás yo ya me lo fabriqué", dijo contundente.

Cabe resaltar que hasta el momento Sylvita no ha reaccionado al presunto robo que cometió su hermano Luis Enrique en compañía de su esposa Mayela Laguna, quien a través de unos audios habría confesado que sí sacaron joyas y pinturas del hogar de la matriarca de la familia valuados en millones de pesos. Sin embargo, el también heredero de Enrique Guzmán dijo que esto era falso y que en realidad difundieron el rumor de robo para saber quién de sus conocidos los estaba espiando.

